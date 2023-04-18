Voyah привезет в Россию электрический седан Passion

Компания «Моторинвест», которая стала представителем бренда Voyah в России, анонсировала новую модель для российского рынка — седан Passion уже доступен для предзаказа.

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Новая модель стала серийной версией концепт-кара I-land. Полноприводный седан получил 510-сильную силовую установку и два варианта батареи — 82 кВт•ч и запасом хода до 483 км и 109 кВт•ч с автономностью до 608 км. Детальная информации об электромобиле для России будет раскрыта ближе к старту продаж. Дата выхода модели на российский рынок пока не озвучена.

Комплектации Voyah Passion и стоимость нового седана в России пока не названы. Напомним, в настоящее время марка на российском рынке представлена кроссовером Voyah Free в различных модификациях и минивэном Voyah Dream.

Максим Вершинин

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