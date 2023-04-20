Bloomberg: США и страны G7 обсуждают почти полный запрет на экспорт в Россию

США и другие ключевые союзники Украины рассматривают возможность ввести запрет на большую часть экспорта в Россию, сообщает Bloomberg. По информации агентства, официальные лица обсуждают эту идею в преддверии майского саммита лидеров G7 в Японии.

Как уточняют источники Bloomberg, представители государств «семерки» обсуждают изменение подхода санкционного режима. Вместо того чтобы запрещать экспорт отдельных товаров, как это происходит сейчас, страны планируют запретить весь экспорт в Россию, разрешив поставки ограниченного перечня товаров, сообщают собеседники агентства.

Если лидеры G7 на предстоящем саммите договорятся о введении тотального экспортного запрета, то он, скорее всего, не коснется поставок в Россию сельскохозяйственной продукции и лекарств, считает один из источников Bloomberg.

В агентстве отмечают, что для принятия этой инициативы в ЕС нужно согласие всех государств—членов, а этого будет очень трудно добиться, учитывая возможную негативную реакцию европейских компаний, которые продолжают экспорт в Россию.

Bloomberg со ссылкой на компанию Trade Data Monitor, анализирующую рыночные данные, сообщает, что совокупный экспорт из стран Европы, США, Канады и Японии в Россию все еще составляет около $66 млрд. Действующие санкции ЕС против России уже затрагивают торговые потоки на €135 млрд, включая импорт нефти и экспорт технологий, подсчитали аналитики Евросоюза.

Завтра, 21 апреля, страны ЕС будут обсуждать 11-й пакет санкций против России. Как сообщают источники Financial Times, новый санкционный пакет будет ограничен расширением черных списков и мерами против обхода прошлых ограничений. Большинство чиновников признают, что не затронутые санкциями секторы экономики не подпадут под ограничения, так как от них зависит одно или несколько государств союза, передает FT.

Эрдни Кагалтынов