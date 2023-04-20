«Ведомости»: правительство разрешило продажу завода Volkswagen под Калугой «Авилону»

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций разрешила продажу завода Volkswagen в Калуге. Новым владельцем завода станет автодилерский холдинг «Авилон». Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Источники «Ведомостей» не знают стоимость сделки между Volkswagen и «Авилоном», отмечает издание. В Volkswagen и Минпромторге отказались от комментариев.

По информации «Ведомостей», китайский автоконцерн Chery может стать производственным партнером «Авилона» на заводе под Калугой. Ранее об этом сообщал «Ъ».

В марте 2022 года Volkswagen приостановил производство на своих заводах в России. В марте арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы Volkswagen в России по иску ГАЗа, который потребовал взыскать с него более 15,5 млрд руб. из-за убытков от остановки завода автоконцерна в Нижегородской области. В начале апреля с калужского завода Volkswagen сняли арест.

Подробнее — в материале «Ъ» «Volkswagen вырулил из-под ареста».

Олеся Павленко