Путин поручил Хуснуллину решить проблему с дорогами в новых регионах

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину исправить ситуацию с проездом транспорта через пункт пропуска Гуково на административной границе ЛНР (Луганской народной республики) и Ростовской области. По его словам, «проехать там невозможно», а на некоторых участках «и дороги почти нет».

«Там невозможно проехать. Там нужно срочно навести порядок. Это вообще несложно сделать, это не требует никаких дополнительных усилий. Там не только проехать, пройти скоро будет невозможно. Во-первых, узко все, во-вторых, там дороги практически нет. Я даже не знаю, как там частный транспорт проезжает. Там невозможно проехать, там нужно срочно порядок навести»,— рассказал господин Путин в ходе совещания с правительством России. По его словам, он убедился в плачевной ситуации на пункте пропуска Гуково в ходе своей недавней поездки в новые регионы РФ.

Также Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину как можно скорее решить все проблемы, связанные с ситуацией на пункте пропуска «совместно с дорожниками». Господин Хуснуллин в ответ доложил, что «все поручения дали, все отработаем». «Мы на самом деле пропускную способность пунктов, части их, увеличили с погранслужбой в шесть-восемь раз, но этого все равно недостаточно, там поток гигантский идет. Поэтому мы эту работу обязательно сделаем — и новые пункты, и новые дороги тоже запускаем»,— заверил вице-премьер.

18 апреля пресс-служба Кремля сообщила о визите Владимира Путина в штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении, а также в штаб национальной гвардии «Восток» на территории Луганской народной республики. Дмитрий Песков сообщил, что поездка была 17 апреля. Позднее Владимир Путин сообщил, что лично посетил штабы в новых регионах, чтобы не отвлекать военных от дел. В Кремле отмечали, что между регионами Владимир Путин перемещался на вертолете.

Александр Кислов