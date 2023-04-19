Мосгордума попросила Собянина пересадить чиновников с иностранных авто на «Москвичи»

Московская городская дума поддержала проект обращения депутата от партии «Яблоко» Сергея Митрохина к мэру Москвы Сергею Собянину об обновлении автопарка столичной мэрии. По мнению депутатов, обновление должно осуществляться путем полной замены иностранных автомобилей на отечественный «Москвич-3».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Предложение очень простое. Оно заключается в том, чтобы весь автомобильный парк мэрии Москвы был заменен на новую модель "Москвича". Сейчас все чиновники пользуются автомобилями зарубежного производства, что в контексте нынешних событий не совсем правильно. Речь идет о конкретных вещах. Это становится очень дорого в силу наличия санкций. Принятое решение будет выгодно для бюджета Москвы»,— отметил Сергей Митрохин в ходе заседания Мосгордумы (цитата по сайту городского парламента).

По словам депутата, приобретать «Москвичи» можно будет с помощью открытого аукциона. Депутат от «Справедливой России» Александр Соловьев отметил, что конкретный юридический механизм подобных аукционов еще необходимо проработать, чтобы он не выглядел «как лоббизм единственного производителя».

В итоге обращение было принято большинство голосов, его поддержали депутаты от всех фракций. По словам спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова, в ближайшее время обращение будет направлено мэру Москвы Сергею Собянину.

В мае 2022 года под контроль Москвы перешел экс-завод «Рено Россия». На его площадке был запущен автозавод «Москвич». Сейчас в линейке бренда есть только одна модель — городской кроссовер «Москвич-3» с бензиновым двигателем внутреннего сгорания и электрокар «Москвич-3е». 4 апреля завод представил модель «Москвич-6».

Сейчас «Москвич-3» во многом представляет собой копию китайского JAC, правда, на отечественный электромобиль поставили более мощный двигатель и емкую батарею, его заявленный запас хода — 410 км. Силовую установку и аккумуляторы, кстати, тоже изготовили азиатские партнеры. К 2025 году эти компоненты обещают полностью локализовать, какие у них будут характеристики, пока неизвестно.

Подробнее читайте в материале «Ъ FM» «"Москвич" стремится к отечественному».

Александр Кислов