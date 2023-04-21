Continental сыграл в русское лото

Как узнал “Ъ”, Continental, владеющий заводом шин в Калуге, подписал соглашение о продаже доли в своем российском дистрибуторе с АО «Промышленные активы С8». Эта компания связана с S8 Capital Армена Саркисяна, занимающейся гослотереями. Судя по всему, аналогичная сделка была заключена и по заводу шин, сейчас обе ожидают одобрения властей. Армена Саркисяна называли партнером совладельца дилера «Авилон» Александра Варшавского, сам «Авилон» сейчас покупает калужский завод Volkswagen. Аналитики отмечают, что индустриальный партнер может гарантировать шинному заводу объемы поставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Continental Global Holding Netherlands B.V, владеющая заводом и дистрибутором шин в РФ, подписала соглашение о продаже своей доли в торговой компании «Континентал Тайрс Рус» с АО «Промышленные активы С8», следует из отчетности «Континентал Тайрс Рус». Соглашение было подписано в феврале, но на конец марта, когда была подписана отчетность, требования по закрытию сделки не были выполнены в полном объеме. В начале марта гендиректор Continental Николай Сетцер говорил, что продажа активов в РФ, которую обсуждает компания, включает и завод шин в Калуге (ООО «Континентал Калуга»).

О том, что S8 Capital Армена Саркисяна хочет приобрести российские активы Continental, в частности завод в Калуге, “Ъ” писал 13 марта. А 19 апреля Frankfurter Allgemeine daily сообщила, что сделка по продаже российских активов Continental ожидает одобрения властей.

«Промышленные активы С8» изначально были созданы в январе 2022 года как АО «Фрайтаг» и на тот момент принадлежали Юрию Михайловичу Карнауху, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Компания была переименована в октябре 2022 года. Текущие собственники не указаны.

Компания владеет доменом Meteor.ru и зарегистрировала товарные знаки Meteor — это бренд лифтов, которые начали выпускать на бывшем заводе американской Otis. На сайте Meteor.ru указано, что бренд появился, когда S8 Capital приобрела активы Otis Group. Бывшее российское подразделение Otis в декабре 2022 года было переименовано в «Метеор Лифт», владельцем которого является АО «Айс Девелопмент» с неизвестными бенефециарами. Однако еще летом 2022 года Минпромторг сообщал, что именно группа S8 Capital приобрела российский бизнес Otis. Сама S8 Capital развивает IT-решения в финансовом секторе, ритейле, телекоммуникациях, электронной коммерции и медиа, владеет компанией «Столото» — распространителем государственных лотерей.

В российском офисе Continental на вопрос о соглашении с АО «Промышленные активы С8» и статусе сделки лишь отметили, что компания рассматривает различные стратегии по отношению к своим российским активам, в том числе и контролируемый выход с рынка. Сейчас представительства компании, в частности «Континентал Тайрс Рус» и «Континентал Калуга», «продолжают работать в штатном режиме, выполняя свои обязательства перед клиентами, сотрудниками и партнерами в полном объеме». Завод производит шины трех брендов: Continental, Gislaved и Matador, мощность — 3,3 млн шин в год.

В S8 Capital “Ъ” сказали, что не комментируют «сделки по причинам конфиденциальности», указав, что «рассматривают различные активы, представленные на рынке, которые могут быть привлекательными для холдинга, с целью покупки».

Накануне правительственная комиссия одобрила продажу расположенного в Калуге автозавода Volkswagen, сообщили «Ведомости» и Telegram-каналы. Как писал “Ъ”, автодилер «Авилон» Александра Варшавского планирует выпускать там автомобили Chery (см. “Ъ” от 6 апреля). СМИ называли Армена Саркисяна бизнес-партнером господина Варшавского.

Автомобильный эксперт Владимир Беспалов отмечает, что наличие индустриального партнера может обеспечить новому собственнику шинного завода в Калуге гарантированный спрос, но все-таки рынок вторичной комплектации в силу объемов более привлекателен. По его мнению, линейка будущей продукции вряд ли будет состоять из имеющихся брендов, но в теории компания может получить технологии Continental.

Ольга Никитина, Дмитрий Козлов