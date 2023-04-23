Первый Rostic's Авто появился в Ижевске на улице 10 лет Октября

В столице Удмуртии появился первый ресторан быстрого питания под брендом Rostic's Авто. Он открылся на улице 10 лет Октября, сообщает очевидец.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Захарова Фото: Анастасия Захарова

Напомним, ранее стало известно, что американская компания Yum! Brands, владевшая брендом сети ресторанов KFC, закрыла сделку по продаже активов компании «Смарт сервис ЛТД» из Удмуртии. Стороны договорились, что ижевская компания проведет ребрендинг сети в «Ростик'с» несмотря на то, что прежде покупатели франшизы KFC направили письмо в правительство России с просьбой приостановить сделку по продаже активов. Причина — франчайзи оказались недовольны продажей из-за объема сборов.

По ранее озвученным сведениям, в результате сделки ижевские предприниматели Андрей Осколков и Константин Котов получили в собственность 70 ресторанов и станут франчайзером для 1 058 партнерских ресторанов.