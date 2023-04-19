Мосгордуме приглянулись «Москвичи»

Мосгордума (МГД) поддержала внесенный «яблочником» Сергеем Митрохиным проект обращения к мэру Сергею Собянину о замене служебного автопарка с нынешних Toyota Camry на новый кроссовер «Москвич 3». Свой документ депутат внес еще зимой, но два заседания подряд МГД не успевала рассмотреть этот вопрос. Однако в среду спикер Алексей Шапошников внезапно перенес этот пункт с конца повестки в ее начало, и проект получил 34 голоса за и ни одного голоса против.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Проект обращения к мэру Москвы, подготовленный Сергеем Митрохиным, в повестке заседания МГД 19 апреля снова стоял последним пунктом, до которого на двух предыдущих пленарках депутаты дойти не успевали. Но на этот раз после рассмотрения первого вопроса повестки спикер Алексей Шапошников сразу перешел к разделу «Разное», в котором и предполагалось рассмотрение обращения. Его автор к этому моменту даже не успел явиться на заседание, и господину Шапошникову пришлось просить коллег позвать господина Митрохина в зал.

Основной посыл обращения — поддержка столичного завода «Москвич» путем замены всего автопарка мэрии на кроссовер «Москвич 3» и его электроверсию «Москвич 3е».

По мнению Сергея Митрохина, несмотря на разные оговорки и нюансы, «Москвич 3» можно считать отечественным автомобилем.

Нынешний же служебный автопарк, преимущественно состоящий из автомобилей Toyota Camry, «яблочник» предлагает распродать на аукционах, чтобы таким образом «хотя бы чуть-чуть» улучшить положение российских автомобилистов, столкнувшихся из-за санкций с отсутствием запчастей на иномарки. «Таким образом, в предлагаемой мере отсутствуют вообще какие-либо отрицательные последствия. Последствия исключительно положительные»,— убежден господин Митрохин.

Напомним, в ноябре 2022 года «яблочник» уже направлял мэру Собянину личное обращение на ту же тему. Но в полученном им ответе за подписью заместителя управляющего делами мэра и правительства Москвы Андрея Березина ничего не говорилось о возможности замены служебных иномарок «Москвичами». Поэтому депутат решил повторить запрос, но уже от имени МГД в целом.

На заседании инициатива господина Митрохина особой критике не подверглась, но вызвала ряд вопросов. Так, единоросса Людмилу Стебенкову интересовали сроки замены автопарка — прямо сейчас или по мере износа действующего? Господин Митрохин ответил, что специально не вдается в такие детали, потому что этот вопрос должен решать мэр, но про «прямо сейчас» речь точно не идет, так как в бюджете-2023 средства на это не заложены. Госпожа Стебенкова также обратила внимание на то, что автопарк мэрии состоит из иномарок российской сборки, то есть Москва уже поддерживает российское производство. Сергей Митрохин на это возразил, что в его инициативе важен факт поддержки именно московского производителя.

Скепсиса добавил и Павел Тарасов (КПРФ), заявивший, что «Москвич» фактически производится в Китае: «Потом снимается двигатель, подвеска, колеса и бензобак, приезжает сюда, здесь наклеивается шильдик и ставятся обратно снятые элементы». В связи с этим коммунист спросил: верна ли его догадка, что предложение «яблочника» заключается не в поддержке российского автопрома, а в снижении поддержки капиталистических стран в пользу коммунистического Китая?

С тем, что «Москвич» — не «в чистом виде» отечественное производство, господин Митрохин согласился, но напомнил, что Китай против России санкций не вводил, потому и его автомобили дорожать не должны.

Тему продолжила Елена Янчук (КПРФ), подчеркнувшая, что «Москвич 3» — это просто переименованный китайский JAC JS4, поэтому странно в обращении говорить о возрождении автомобильной отрасли Москвы. К тому же, по ее мнению, «Москвич 3» нельзя назвать бюджетным и доступным (он стоит около 2 млн руб.— “Ъ”). Сергей Митрохин счел замечание коммунистки «вопросом жанра». По его мнению, странно было бы в обращении к мэру «так жестко изображать реальность»: это бы противоречило самому посылу обращения и обрекало его на неудачу. При этом «яблочник» пообещал в ближайшее время подготовить еще одно обращение с предложением повысить доступность «Москвичей» для рядовых потребителей.

Справоросс Александр Соловьев и вовсе назвал идею господина Митрохина «декларативной»: по его мнению, она не продумана с юридической точки зрения и может выглядеть как лоббизм единственного производителя. А коллега «яблочника» по фракции Дарья Беседина (внесена в реестр иноагентов), хоть и сочла инициативу соратника «воистину прекрасной», голосовать за нее отказалась из экологических соображений, так как в принципе не поддерживает использование автомобилей.

По итогам голосования проект обращения к мэру поддержали 34 депутата, против не высказался никто, воздержались пятеро. Документ будет направлен Сергею Собянину в ближайшее время.

Елена Рожкова