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Коммерсантъ FM
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В Курской области украинский дрон-камикадзе атаковал трактор

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил об очередной атаке вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию региона. По его словам, вчера, 20 апреля, беспилотник попал в трактор-погрузчик, который работал на строительстве фортификационных сооружений. Дрон-камикадзе нанес повреждения строительной технике, водитель не пострадал.

В Курской области, как и в других приграничных регионах России, из-за постоянных обстрелов со стороны Украины действуют желтый уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования. Для обеспечения безопасности власти организовали строительство на границе с Украиной защитных сооружений. Власти соседней с ней Белгородской области сообщали, что аналогичная работа обошлась в 10 млрд руб.

В последний раз господин Старовойт сообщал о последствиях обстрела региона 15 апреля. Тогда ВСУ трижды обстреляли приграничные территории Глушковского района. Пострадавших не было, но в Теткино загорелся дом и сарай на территории частного домовладения.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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