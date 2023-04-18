В брянском селе Курковичи в результате обстрела повреждены жилой дом и автомобиль

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале об очередном обстреле со стороны Украины территории региона. Снаряды упали на территории села Курковичи Стародубского муниципального округа, расположенного в 3 км от границы.

«Пострадавших нет. В результате обстрела поврежден жилой дом, хозяйственная постройка, легковой автомобиль. Оперативные службы работают на месте»,— сообщил господин Богомаз.

Вчера, 17 апреля, брянский губернатор рассказал о неудачной попытке незаконного пересечения границы с Украины. По его словам, человек подорвался на заминированной защитной линии.

В Брянской области действуют повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. Обстрелам со стороны Украины подвергаются гражданские объекты, в том числе нефтепровод «Дружба».

Сергей Толмачев, Воронеж