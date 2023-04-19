Jaecoo показал два новых кроссовера

Компания Omoda представила новый бренд — на автосалоне в Шанахе дебютировала марка Jaecoo.
Фото: Omoda
В линейку Jaecoo на старте войдут две модели — кроссоверы Jaecoo 7 и Jaecoo 9 — дизайн экстерьера и интерьера которых выполнены по мотивам природы и высоких технологий. Детальная информация о моделях будет раскрыта ближе к выходу автомобилей в продажу.
Ранее было подтверждено, что автомобили Jaecoo будут представлены в 120 шоу-румах (в 100 совместных дилерских центрах Omoda и Jaecoo и 20 самостоятельных автосалонах Jaecoo) на российском рынке.
Напомним, Omoda является суббрендом марки Chery, в линейке которой также представлены и другие автомобильные бренды.
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