Зарядные станции растут как грибы

В России за год после старта господдержки электромобилей вдвое выросло число электрозарядных станций, а автовладельцы стали чаще интересоваться такими машинами. Большая часть новых станций пришлась на Москву, но среди лидеров, по данным 2ГИС, также Петербург, города Сибири и Дальнего Востока. «Автостат» и 2chargers называют лидерами Москву и Подмосковье, Краснодарский край, Татарстан и Петербург. Продажи электромобилей тоже растут, и впервые темпы продаж новых машин опережают спрос на б/у за счет предложений из КНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Число зарядных станций для электромобилей в РФ за прошедший год выросло вдвое, а интерес к таким автомобилям и гибридам с пробегом — на 117%. Такие данные приводятся в исследовании 2ГИС и сервиса проверки истории автомобиля «Автотека» (проект «Авито»).

По их данным, на 18 апреля 2023 года в РФ работает 1,6 тыс. общедоступных зарядных станций (на одной станции может быть одна или несколько точек заряда).

Лидирует по числу станций Москва (300 штук), причем их число выросло за год в полтора раза. Следом идут Южно-Сахалинск (112 станций, рост на 433%), Красноярск (96 станций, рост на 269%), Петербург (92 станции, рост на 61%), а также Казань (57 станций, рост на 235%). При этом только в Москве, по данным 2ГИС, ЭЗС расположены относительно равномерно по территории города и удовлетворяют текущий спрос — в городе нашлась только одна локация, где пользователи часто ищут станции, но общедоступных ЭЗС поблизости мало.

По данным «Автостата» и 2chargers, в РФ 3,3 тыс. публичных зарядных станций, из которых 1,3 тыс.— быстрые. Лидеры по числу ЭЗС, по их оценкам, Москва и Подмосковье, Краснодарский край, Татарстан и Петербург. В 2ГИС отмечают, что ряд станций, отмеченных другими как функционирующие, не работает, несмотря на отметку о доступности. Там заявляют, что разница между их данными и данными других агрегаторов возникает из-за того, что последние считают не станции, а число отдельных точек заряда.

Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что доступность зарядных станций — динамичная история, а список лидеров по числу станций в целом отражает распределение парка электромобилей и гибридов в РФ.

Так, 19,4% парка приходится на Дальний Восток, на Сибирь — 17,9%, на Москву — 17%.

Правительство с 2022 года субсидирует установку зарядных станций и покупку отечественных электромобилей. Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщал, что в 2022 году в РФ создано 439 «быстрых» зарядных станций в 12 пилотных регионах и к 2024 году их число в рамках госпрограммы составит порядка 3 тыс. Парк электромобилей в последние годы также активно растет. На начало 2023 года он насчитывал 21,4 тыс. машин, следует из данных «Автостата». При этом только за март в РФ приобрели 702 новых электромобиля, что стало рекордным объемом продаж. Такой же объем был продан за весь 2020 год, хотя тогда еще действовала нулевая пошлина на ввоз электромобилей. Доля электромобилей в продажах сейчас составляет 1%, а годом ранее — 0,3%. Чаще всего в марте приобретали электромобили Evolute (160 машин) липецкого «Моторинвеста». При этом, несмотря на отсутствие господдержки на покупку нелокализованных машин, на втором и третьем месте — Volkswagen (150 штук) и Tesla (103 штуки).

На рынке б/у электромобилей и гибридов покупатели чаще всего интересуются Toyota Prius, Lexus RX, Honda Civic и Nissan Leaf, следует из данных «Автотеки». Лидируют по числу запрашиваемых отчетов Петербург, Красноярск и Москва.

Сергей Удалов отмечает, что спрос на электромобили в РФ еще не закрыт и продажи таких машин будут и дальше расти при наличии льгот для владельцев. При этом продажи новых электромобилей сейчас растут быстрее, чем подержанных, хотя последние все еще вдвое больше в абсолютных цифрах. Поставки электромобилей сейчас идут в основном из Китая, говорит аналитик, в том числе по марке Volkswagen, что увеличивает разнообразие предложения.

Ольга Никитина