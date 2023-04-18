Продажи люксовых автомобилей в России сократились вдвое

В первом квартале 2023 года продажи новых люксовых автомобилей в России сократились на 48%, сообщает «Автостат».

По информации аналитического агентства, за январь-март в стране продано всего 92 экземпляров автомобилей люксовых брендов. В тройку самых популярных марок вошли Bentley (33 шт.), Rolls-Royce (17 шт.), Lamborghini (14 шт.) и Maserati (12 шт.). Продажи остальных брендов составили менее десятка автомобилей — Aurus (9 шт.), Ferrari (5 шт.) и Aston Martin (2 шт.).

Напомним, с весны 2022 года официальные поставки почти всех премиальных автомобилей на российский рынок прекратились из-за санкций. При этом сохранилась возможности покупки люксовых машин, ввезенных в Россию по схеме параллельного импорта.

Максим Вершинин

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