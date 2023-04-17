Фуры пошли дружественными маршрутами

Автоперевозчики по итогам первого квартала наблюдают серьезный рост импорта из сопредельных дружественных стран на фоне снижения экспорта, увеличения внутренних перевозок и некоторого повышения ставок. Основными направлениями стали Казахстан, из которого в ряде категорий объем ввоза вырос в 13 раз, Киргизия, Турция, Белоруссия и Китай. Таким образом, отмечают участники рынка, «чувствительная потеря» автомобильных транспортных потоков в сообщении со странами ЕС уже отчасти или полностью, в зависимости от направления, компенсирована грузооборотом со странами СНГ и дружественными странами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Грузоперевозки внутри России в первом квартале выросли на 35% год к году, следует из расчетов биржи грузоперевозок ATI.SU. При этом еще быстрее, на 40%, вырос спрос на доставку грузов из других стран. Среди самых популярных направлений — Казахстан (рост втрое), Киргизия (вдвое). Существенное увеличение показали также Армения (на 79%), Белоруссия (на 65%), Турция (на 63%) и Узбекистан (на 59%). «С точки зрения перспектив наиболее важным выглядит почти двукратный, на 91%, рост спроса на доставку грузов из Китая,— подчеркивают в ATI.SU.— С выходом КНР из карантинных ограничений рост может ускориться, несмотря на то что доставка грузов из Китая в европейскую часть РФ автотранспортом традиционно считается не слишком выгодной по сравнению с железными дорогами».

Экспортные перевозки, по оценкам ATI.SU, упали, хотя и не слишком значительно, на 8%: потеря европейских направлений компенсирована дружественными странами, особенно Турцией (рост на 213%). Также увеличилось количество заявок на перевозки из России в Грузию (на 33%), Киргизию (на 41%), Казахстан (на 45%), Армению (на 59%) и Узбекистан (на 68%). «При отсутствии новых потрясений рост на внутренних направлениях в ближайшем будущем продолжится,— полагает основатель ATI.SU Святослав Вильде.— В международных перевозках развитие сохранится за счет дружественных стран». В то же время, предупреждает он, многое будет зависеть от эффективности новых пакетов санкций: при введении жестких ограничений рост перевозок на отдельных направлениях может замедлиться или даже остановиться.

В Pony Express согласны с оценками. «По нашей статистике, примерно в семь раз вырос поток из Турции, вдвое — оборот с Киргизией, Узбекистаном,— говорит глава компании Марья Дей.— Экспорт же немного просел».

В итоге общая картина по трансграничным перевозкам, полагает госпожа Дей, «выглядит позитивно за счет увеличения спроса в B2B-сегменте».

В DPD также согласны с оценками рынка и наблюдают похожую динамику: рост спроса на перевозки из Китая, Казахстана, Белоруссии и Армении.

«Наша статистика по ряду пунктов схожа с оценками ATI.SU,— говорит замгендиректора по автомобильным перевозкам "Траско" Александр Шилинчук.— Так, например, рост на внутрироссийских направлениях в части автомобильных комплектных перевозок составил 44% за первые три месяца года. Что касается экспорта из России в ЕС, то здесь наблюдается значительное сокращение объемов перевозок, в среднем более чем на 60%. При этом очень существенный прирост показывают страны Ближнего Востока и Азии. Так, объемы перевозок в Турцию увеличились на 380% за первый квартал года, а в Казахстан — на 143%».

Импортные перевозки, добавляет господин Шилинчук, демонстрируют сокращение в среднем на 24%, что опять-таки иллюстрирует общее снижение объемов товарооборота с европейскими странами. «При этом в части импорта по ряду других направлений наблюдается буквально квантовый скачок: из Турции мы, например, стали возить на 650% больше грузов в первом квартале, из Белоруссии — на 243% больше, из Узбекистана — на 50%, а из Казахстана — на рекордные 1200%!»,— уточняет он.

В FM Logistic отмечают двукратный рост импортного потока из Турции, Узбекистана, Казахстана и Китая (в железнодорожном и автомобильном сообщении), «также видим рост экспортного потока в дружественные страны — Белоруссию, Казахстан, Турцию, Монголию», говорит руководитель отдела закупок по международным перевозкам FM Logistic в России Евгений Дятлов.

Грузоперевозки из дружественных стран отчасти компенсируют падение на европейском направлении, соглашается руководитель направления международных автоперевозок Noytech Supply Chain Solutions Иван Головко, отмечая, что Турция «стала заметным хабом для российского несырьевого экспорта».

По объемам доставок лидирует Казахстан «ввиду своего географического расположения и наличия длинной сухопутной границы с РФ», добавляет заместитель исполнительного директора «Курьер Сервис Экспресс» Мария Мартынова. «Но лидер может измениться уже во втором квартале из-за введения с 1 апреля новых правил оформления экспортируемых из Казахстана в РФ грузов (см. “Ъ” от 28 марта),— добавляет она.— Пока рынок адаптируется к переменам».

Гендиректор транспортной компании Delko Санджар Ашуралиев, впрочем, не видит «сильных отклонений» по сравнению с первым кварталом 2022 года. «Спрос на доставку из дружественных стран рос с прошлого года, одновременно происходило перераспределение товаропотоков внутри страны. При этом ставки на перевозки в январе—марте увеличились на 11% год к году и, полагаем, продолжат расти за счет повышения цен на комплектующие»,—говорит он. По оценке ATI.SU, цены на автоперевозки выросли за первый квартал в среднем на 6%.

Наталья Скорлыгина