Кроссовер «Москвич 3» получил лимитированную версию «Комфорт»

Завод «Москвич» анонсировал выпуск кроссовера «Москвич 3» в новой комплектации — для модели стало доступно исполнение «Комфорт».

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Фото: «Москвич» «Москвич 3»

Фото: «Москвич»

Визуально новинка отличается серебристыми рейлингами на крыше и полностью светодиодной оптикой. В оснащение версии «Комфорт» вошли зеркала заднего вида с автоматическим складыванием, система камер кругового обзора, передние боковые подушки и шторки безопасности, а также система предупреждения о возможном лобовом столкновении, автоматическое управление дальним светом фар, система предупреждения о выезде с полосы движения и система мониторинга слепых зон.

Технические новое исполнение не отличается от появившейся на старте продаж версии «Стандарт». Автомобиль оснащен 150-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором, который сочетается только с вариатором — 6-ступенчатая механическая коробка передач в этой версии не предлагается — и передним приводом.

Стоимость кроссовера «Москвич 3» в комплектации «Комфорт» составляет 2,2 млн руб. Модель уже доступна для заказа у официальных дилеров марки в России — заявлено, что новая версия будет выпущена ограниченной серией.

Максим Вершинин

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