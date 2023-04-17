Omoda назвала стоимость седана S5 на российском рынке

Компания Chery назвала стоимость нового седана S5, который выйдет в продажу под фирменным брендом Omoda.

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Фото: Omoda Omoda S5

Фото: Omoda

Новинка, известная на китайском рынке как Chery Arrizo 5 Plus, доступна со 113-сильным атмосферным бензиновым двигателем 1.5 в сочетании с вариатором и передним приводом. Предусмотрена версия со 147-сильным 1,5-литровым турбомотором.

Omoda S5 на российский рынок выйдет в трех комплектациях — Life, Tech и Ultra. Оснащение будет включать в себя фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности и система кругового обзора, аудиосистему с шестью динамиками, цифровую панель приборов с 10,25-дюймовым экраном, систему мониторинга слепых зон, ассистента удержания автомобиля в полосе движения и другое оборудование.

Стоимость базовой версии модели составит 2 млн руб., а самая оснащенная Omoda S5 с учетом всех акций обойдется покупателю в 2,2 млн руб. Сроки начала продаж нового седана на российском рынке будут названы позже. Напомним, сейчас марка Omoda в России представлена кроссовером Omoda C5, доступным с передним и полным приводом.

Максим Вершинин

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