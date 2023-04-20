Экспорт из Японии в Россию упал почти на 40% в 2022 финансовом году

По итогам 2022 финансового года (1 апреля 2022 — 31 марта 2023 года) объем экспорта из Японии в Россию упал на 39,8%. Импорт из России в Японию за этот же период снизился на 6,3%. Об этом следует из предварительных статистических данных Минфина Японии, их приводят «РИА Новости» и ТАСС.

Объем экспорта в Россию снизился до 524,08 млрд иен ($3,9 млрд), импорта — до 1,73 трлн иен ($12,85 млрд).

Больше всего вырос экспорт японских медицинских изделий в Россию, по итогам финансового года этот показатель вырос на 1079%. Экспорт аудио- и видеоаппаратуры упал на 86,7%, компьютеров — 56%, автомобилей и другой техники — на 8,1%.

При этом Япония нарастила импорт российского продовольствия. Импорт зерновых вырос на 38,4%, мяса — на 66,7%, фруктов — на 646,1%. Поставки российской руды цветных металлов упали на 55,1%, соевых бобов — на 31,8%, железа и стали — на 28,1%, цветных металлов — на 27,1%. Импорт российского нефти по итогам финансового года рухнул на 80,5%, угля — на 55,2%, сжиженного природного газа (СПГ) — на 6,2%.

Олеся Павленко