Chery заходит на второй круг

Китайский автоконцерн Chery задумался о локализации в России. Компания может запустить здесь собственное производство машин или открыть завод на условиях партнерства, заявил президент Chery International Чжан Гуйбин. Компания из КНР в начале двухтысячных уже пыталась наладить сборку своих автомобилей здесь, но проект продержался недолго. В каком виде сейчас может быть реализована эта идея? И что это сулит российскому авторынку? Об этом — Андрей Загорский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chery Фото: Chery

Разумеется, идея локализации производства компанией Chery в России с точки зрения бизнес-эффективности лежит на поверхности. При этом у многих, вероятно, возникают вполне логичные вопросы. Например, как практически она может быть реализована? На каком предприятии? И выпуск каких именно автомобилей там может быть налажен?

Недавно “Ъ” со ссылкой на источники сообщал, что автодилер «Авилон» собирается производить автомобили Chery на калужском заводе концерна Volkswagen, который решил продать свои российские активы. Эту версию косвенно подтвердил “Ъ FM” главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. В момент разговора он находился в Китае, где ему удалось побеседовать с главой компании Chery, в том числе о планах локализации в России.

По словам господина Кадакова, Чжан Гуйбин видит два варианта решения этой проблемы: «Он мне ответил со свойственной китайцам уклончивостью, сказав буквально следующее: Chery действительно работает над тем, чтобы организовать производство России, и рассматривает два варианта — покупку завода в собственность, я думаю, что это все-таки не строительство, либо работу с какой-то российской компанией. Из чего мы делаем вывод, что может быть или то, или другое, и, более того, и то, и другое вместе.

То есть потенциально не исключено сотрудничество с двумя, например, какими-то площадками. Одну можно купить, а другую, например, арендовать, с кем-то договорившись.

В этом смысле бывшее производство Volkswagen в Калужской области, на мой взгляд, является одним из реальных претендентов на то, чтобы Chery туда зашла. В этом смысле "прокладка" в виде компании "Авилон" может сработать очень хорошо».

В далеком 2006-м Chery уже запускала сборку своих легковых машин на калининградском предприятии «Автотор», но тогда дело не пошло, и уже через два года проект свернули.

Теперь же у концерна глобальные планы на Россию. По словам главы компании, они намерены продавать здесь гибридные машины и автомобили на электротяге. Еще до конца года на рынке появятся гибридные кроссоверы Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro, а также седан Arrizo 8, обещают в концерне.

Какие именно новые марки и модели машин Chery планирует собирать в России, пока судить трудно, ассортимент продукции слишком велик. Ясность в этом вопросе, вероятно, наступит к осени, полагает Максим Кадаков:

«У Chery сейчас очень широкая модельная линейка, это, в частности, автомобили Omoda, Jetour, который тоже на российском рынке появится. Это и новые экспортные марки — Jaecoo, которую тоже только сейчас начали широко представлять, в том числе на Шанхайском автосалоне.

Я не исключаю такой вариант, что производство даже могут поделить по брендам, то есть, условно говоря, машины определенной марки выпускаются на одном заводе, другой — на втором производстве, а все остальное ввозится по чистому импорту. Это мои предположения, безусловно, но варианты могут быть совершенно разными. Думаю, что где-то к лету, может быть, к началу осени мы узнаем подробности».

Скорее всего вслед за Chery свое производство на российской территории создадут и некоторые другие китайские компании. И это будет естественный процесс, который, правда, может помешать развитию отечественного автопрома, отметил президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов:

«Независимо от захода любой компании на российские заводы ситуация никак глобально поменяться не может. В любом случае компонентная база будет исключительно китайской. В принципе, разработка и дизайн будут родом из КНР. Я думаю, что Chery — это первая ласточка.

В общем, мы вступим в ситуацию, когда в стране снова начнется нормальная автосборка, назовем это так. Но надо понимать, что речь будет идти о китайских машинах. Потому что если мы говорим о классическом производстве, то есть свои коробка передач, двигатель, системы безопасности, то это совсем другое. Россия будет стараться их получать, и, наверное, через какое-то время ей это удастся».

Так или иначе, но масштабы сборки китайских машин в России только начинают расти. Тут и копия автомобиля JAC под названием «Москвич», и седан Kaiyi E5 от той же Chery, который уже начали собирать на «Автоторе». К концу года, кстати, планируют выпустить до 100 тыс. таких машин.

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