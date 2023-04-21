Chery рассматривает возможность открытия собственного завода в России

Китайский автопроизводитель Chery изучает возможности локализации производства в России. Компания может запустить в РФ собственное производство автомобилей или открыть завод на условиях партнерства, заявил президент Chery International Чжан Гуйбин, которого цитирует пресс-служба.

«Мы никогда не переставали думать о проекте по локализации — это тесно связано со стратегическим развитием Chery в России. Chery International продолжает изучать возможности и предложения с производственных площадок с целью выбора наилучшего решения для данного проекта»,— сказал президент компании (цитата по ТАСС).

Господин Гуйбин также сообщил о планах компании продавать в России автомобили с гибридной силовой установкой и электромобили. В частности, до конца 2023 года в России появятся гибридные кроссовер Tiggo 8 Pro e+ и Tiggo 7 Pro, а также бензоэлектрический седан Arrizo 8. О том, какие электромобили Chery могут выйти на российский рынок, пока не сообщается.

В начале апреля два источника сообщили «Ъ», что правительственная комиссия по иностранным инвестициям готовится в ближайшее время рассмотреть продажу российских активов Hyundai и Volkswagen. По словам собеседника «Ъ», автодилер «Авилон» Александра Варшавского планирует выпускать на автозаводе Volkswagen в Калуге автомобили Chery.

Сборка автомобилей Chery в России была запущена в 2006 году на калининградском заводе «Автотор», однако в марте 2008 года завод прекратил сборку машин китайской компании. В январе 2023 года Автотор» вернулся к производству автомобилей, начав со сборки китайского седана Kaiyi E5 (принадлежит Chery), и планирует выпустить до 100 тыс. машин в 2023 году.

Эрдни Кагалтынов