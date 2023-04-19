«Автодом» приобрел российский завод Mercedes в Подмосковье

Дилерская группа «Автодом» завершила сделку по покупке российского бизнеса немецкого автоконцерна Mercedes-Benz, в том числе завода в Подмосковье. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

«Автодом» стал владельцем 100% доли в российских юрлицах Mercedes-Benz МБМР и OOO «Мерседес-Бенц Капитал Рус» 18 апреля. В ЕГРЮЛ пока нет данных о том, что «Автодом» получил контроль над другими активами Mercedes-Benz в России, отмечает «Интерфакс».

В конце ноября 2022 года Mercedes официально объявил об уходе с российского рынка и сообщил о планах продать свои активы в стране «Автодому». Сумма сделки не раскрывалась. В «Автодоме» сообщали, что в рамках сделки Mercedes получил опцион на обратный выкуп российского бизнеса по рыночной цене.

В августе прошлого года в «Автодоме» сообщали о переговорах с китайскими автопроизводителей на предмет эксклюзивного дистрибуторства новых марок в России. Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что на подмосковном заводе Mercedes, скорее всего, производить автомобили.

Подробнее — в материале «Mercedes-Benz уходит из России».

Олеся Павленко