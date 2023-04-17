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Коммерсантъ FM
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Подержанный Bentley нарасхват

Почему растет вторичный рынок роскошных машин

Состоятельные россияне пересаживаются на люксовые автомобили с пробегом. Вторичный рынок роскошных машин вырос вдвое по сравнению с началом 2022 года. Всего с января по март было продано 810 таких автомобилей, а в прошлом году — меньше 380. Об этом сообщается в исследовании сервиса «Авито Авто». Покупатели интересуются дорогими машинами как из российских гаражей, так и привезенными из-за границы.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В тройке самых популярных моделей Lamborghini Urus и Maserati Levante. На первом месте по продажам оказался Bentley. На его долю пришлось около 18% общих продаж, отметила руководитель пресс-службы «Авито Авто» Альбина Чамсулвараева:

Когда могут восстановиться продажи машин в России

Когда могут восстановиться продажи машин в России

«Самой популярной моделью среди автомобилей с пробегом класса люкс по итогам первого квартала стал Bentley Continental GT. В условиях дефицита новых машин переориентация дилерских центров и покупателей на вторичный рынок также повлияла и на премиальный сегмент. Стоит отметить и стремление покупателей зафиксировать текущую стоимость авто в инвестиционных целях, чтобы иметь возможность реализовать его по более высокой цене в будущем.

В дальнейшем востребованность таких машин будет только расти, повысится спрос и на ввоз автомобилей из-за рубежа. Так, согласно нашим данным, количество объявлений о продаже машин из-за границы в январе-феврале 2023 года выросло в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В среднем цены на люксовые марки увеличились в полтора раза. Больше всего прибавили Rolls-Royce и Lamborghini. Они подорожали больше чем на 350%. Их стоимость 43 млн руб. и 23 млн руб. соответственно».

Эксперты отмечают несколько основных причин, почему россияне стали избавляться от своих престижных автомобилей. Во-первых, их продают те, кто хотят уехать из России или уже покинули страну. Во-вторых, это люди, для которых стало слишком дорого обслуживать такую машину. Есть еще группа, которая покупает второй автомобиль к уже имеющемуся — на запчасти. Постепенно европейский и американский автолюкс будет замещаться азиатскими брендами, полагает главный редактор журнала «Автопанорама» Станислав Павлов:

«Сейчас у людей есть выбор из трех позиций. Первая — приобрести новое китайское автомобиль. Китайцы предлагают очень приличные и серьезные машины, например, Hongqi. Этот автомобиль был задуман как конкурент Rolls-Royce. Есть абсолютно новые, современные машины Voyah, которые могут конкурировать с премиум-марками из Европы и Японии, такими как Lexus, Audi, Mercedes-Benz.

На сколько вырос импорт машин с пробегом

На сколько вырос импорт машин с пробегом

Это может быть подержанный автомобиль, привезенный из Европы. Сейчас многие возобновляют такой бизнес из 90-х. А как раз Maserati, Bentley и прочие существенно снижают в стоимости даже при небольшом сроке эксплуатации. Поэтому такой трех или пятилетний автомобиль может быть дешевле нового на 30-40%.

Другие варианты приобретения — искать остатки у дилеров или покупать европейскую или азиатскую машину по параллельному импорту. Но цены сейчас безбожные, и тут уж каждый для себя выбирает, считает».

Среди уникальных и наиболее дорогих предложений эксперты «Авито Авто» называют итальянский Pagani Huayra. Модель выпускалась ограниченным тиражом с 2011 по 2018 годы. Сейчас в мире существует не более 100 таких автомобилей. Продавец выставил свою машину на продажу в марте, он предлагает привезти авто под заказ из-за рубежа за 229,5 млн руб. — это порядка $3 млн.

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Светлана Белова

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