«Планомерная работа по освоению российского рынка»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о планах китайского концерна, которые были обозначены на автосалоне в Шанхае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Китайская компания Chery близка к созданию производства автомобилей своих марок в России. Об этом в рамках проходящего в эти дни Шанхайского автосалона объявил вице-президент Chery International. По его словам, это, разумеется, делается для того, чтобы автомобили компании были более доступными по цене на нашем рынке, однако чудес тут ждать едва ли стоит. Вот что было заявлено: «Мы ждем, что в ближайшее время на российский рынок выйдет немало китайских брендов, которые будут демпинговать, и низкая цена станет главным достоинством этих машин, но наши цели иные — мы хотим занять в России нишу, которую оставили ушедшие с вашего рынка Toyota и Volkswagen…»

Дальше, как говорится, можно додумывать. Идет ли речь об имиджевой составляющей? То есть автомобили компании Chery займут место в наших сердцах, которое еще недавно принадлежало машинам упомянутых японского и немецкого автопроизводителей. Или имеются в виду более приземленные вещи, а именно простаивающие заводы Toyota и Volkswagen в Санкт-Петербурге и под Калугой? Это в выступлении не уточнялось.

Компания Chery появилась на российском рынке два десятка лет назад, и долгое время была знаменита у нас по сути дела одной единственной моделью — Tiggo — недвусмысленно напоминающей Toyota RAV4. Сегодня в силу сложившихся политико-экономических обстоятельств, а также благодаря планомерной работе по освоению российского автомобильного рынка, Chery является безусловным его лидером. Помимо, собственно, Сhery, это и бренд Omoda, и совсем недавно представленная у нас марка Jetour, и конечно же Exeed, чьи модели позиционируются как премиальные. А на Шанхайском автосалоне состоялась премьера еще одного суббренда — Exlantix. Под этим именем будут продаваться электромобили. Представленный на выставке электрический кроссовер должен появиться в России в начале 2024 года, а седан на батарейках — уже в нынешнем году.