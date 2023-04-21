«Яндекс» выкупил долю Uber в группе компаний «Яндекс Такси»

«Яндекс» сообщил, что выкупил за $702,5 млн оставшуюся долю Uber в группе компаний «Яндекс Такси». В результате сделки «Яндекс» стал единственным владельцем группы, в которую входят сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов. Сделка получила одобрение регуляторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Закрытие сделки состоялось сегодня, 21 апреля, «Яндекс» купил оставшиеся 28,98% доли Uber в MLU за $702,5 млн. Таким образом, «Яндекс» стал единственным владельцем «Яндекс.Такси». Компания отметила, что приобретением этой доли завершила «консолидацию райдтех- и фудтех-направлений бизнеса компании».

Uber и «Яндекс» создали совместное предприятие в феврале 2018 года. Компания была зарегистрирована в Нидерландах под названием MLU B. V. и управляла совместным такси-бизнесом под брендами «Яндекс Go» и Yango, а также под брендом Uber в России. В 2021 году «Яндекс» выкупил у Uber доли в «Яндекс Еде», «Яндекс Лавке» и «Яндекс Доставке» за $1 млрд. В результате этой сделки доля «Яндекса» в MLU достигла порядка 71%. Кроме того российская компания получила преимущественное право в течение двух лет выкупить оставшиеся 29%.

В конце февраля 2022 года Uber объявила, что пытается ускорить выход из СП с «Яндексом». Компания также сообщила, что три руководителя Uber, входящие в совет директоров «Яндекс.Такси», покидают свои посты.

По состоянию на 16:44 на Мосбирже акции «Яндекса» торговались на уровне 2 092 руб. за штуку, цена выросла с 2 087 руб.

Подробнее о сделке читайте в публикации «Ъ FM» «“Яндекс” присматривается к доле Uber».