Автокредиты возвращаются за руль

Объемы выдачи автокредитов приблизились к докризисным уровням: по итогам марта количество одобренных займов на покупку машин выросло на 18% по сравнению с февралем, до 62 тыс. единиц, следует из данных Национального бюро кредитных историй. Это при том, что в марте 2022-го, после начала боевых действий на Украине, спрос на этот тип кредитования обвалился почти на 805, до 15 тыс., после этого в течение года объемы выдачи медленно росли. Теперь рынок активизировался в том числе из-за возвращения льготного автокредитования, отмечают эксперты. Программой можно воспользоваться для покупки машины стоимостью до 2 млн руб.

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Уже сейчас заметно, что граждане стали гораздо чаще брать в кредит именно китайские автомобили, в то время как спрос на российские снижается, сообщили “Ъ FM” в банке «Открытие.Авто»:

«За первый квартал наши клиенты оформили порядка 20 тыс. автокредитов более чем на 25,2 млрд руб., что на 30% больше показателей первого квартала прошлого года. В этом помогли в том числе рекордные выдачи марта на сумму в 10,5 млрд руб., которые оказались более чем на треть выше февральских.

На рынок кредитования в ближайшей перспективе продолжит оказывать влияние расширение производства отечественных марок, рост продаж присутствующих и выход новых китайских брендов. Мы ожидаем увеличения лимита по госпрограмме, а также планомерный рост доли автомобилей, поставленных через параллельный импорт. При этом в кредитных выдачах стоит ждать дальнейшего роста доли иномарок из КНР в связи с активным продвижением этих автоконцернов на российском рынке. Доля отечественных марок, вероятно, снизится во втором квартале, а ее дальнейший рост будет зависеть, прежде всего, от возобновления программы господдержки».

Тенденцию подтверждает и президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов. Однако, по его словам, россияне чаще берут в кредит машины подороже:

«Авторынок оживает. Совершенно понятно, что сейчас всем рулит Китай.

Производители из КНР тоже начинают предлагать программы поддержки и договариваются о них с разными банками. Нормальная эффективная ставка сейчас колеблется в районе 12%. Если отбросить банковские комиссии, скрытые платежи, то на нее вполне можно рассчитывать. И потребителям это нравится. Действительно доля проникновения кредитов уже превысила 70%.

Вместе с тем в кредит все чаще берут более дорогие автомобили. Так, если мы говорим о Changan, то там средний ценник начинается от 2,35 млн руб. Но поскольку эта компания на российский рынок завезла аж 15 моделей, то основное кредитование приходится именно на продукцию этого бренда. Соответственно, потребитель выбирает автомобиль стоимостью от 2,5 млн руб. до 4,5 млн руб. После 4,5 млн руб., как правило, клиенты предпочитают платить кэшем. А до этого уровня все пользуются кредитом».

При этом нынешние объемы автокредитования в абсолютных значениях по-прежнему остаются низкими. Восстановлению препятствуют в том числе и высокие процентные ставки, говорят эксперты. По данным сервиса «Банки.ру», в первом квартале средний ее показатель составил почти 17%.

А, учитывая, что Центробанк намекал на возможный рост ключевой ставки, в краткосрочной перспективе объемы выдачи вряд ли окажутся впечатляющими, полагает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин:

«В автокредитовании льготные программы играют незначительную роль, в отличие, например, от ипотеки. Что касается восстановительных темпов роста, то здесь имеет место эффект низкой базы. Если посмотреть на графики как по объему средств, так и по количеству единиц, то выдачи новых автокредитов не достигли даже уровня февраля прошлого года. То есть этот прирост является не совсем показательным. Во-первых, в марте просто больше дней, чем в феврале, а, во-вторых, есть некая тенденция по динамике ставок.

Соответственно, по одному месяцу судить о восстановлении рынка нельзя. Но действительно есть некий устойчивый тренд, который продолжается уже около полугода.

Кроме того, сейчас ввиду довольно высокой макроэкономической неопределенности, в том числе по перспективе повышения ставки ЦБ, кредитные организации стараются заложить эти условия в программы займов, чтобы не нести в дальнейшем процентные риски. Поэтому условия, наверное, будут не такими комфортными, как в конце 2021 года.

Что касается дальнейших темпов роста, то пока их прогнозировать достаточно трудно, поскольку здесь роль играет роль не только динамика ключевой ставки, но и динамика авторынка. Там сейчас происходит структурная трансформация».

По данным агентства «Автостат», в марте 2023 года продажи новых автомобилей в России упали на 11%. Для сравнения — в феврале цифра составляла 43%, а в январе — 59%. При такой динамике аналитики ожидают, что уже в апреле рынок может показать рост, который продлится как минимум несколько месяцев.

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Владислав Викторов