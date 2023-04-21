Доступные автомобили заехали в тупик

В столичных автосалонах почти не осталось новых машин массового сегмента. Судя по данным на сайтах крупнейших дилеров, в наличии есть несколько десятков машин популярных корейских и европейских марок на весь город, выяснил “Ъ FM”. Китайские автопроизводители пока не справляются с замещением ушедших брендов, и на этом фоне спрос на массовые автомобили растет на вторичном рынке. А что еще осталось в наличии? Разбирался Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Некогда популярные бренды теперь окончательно стали дефицитным товаров. На всю Москву осталось десять автомобилей Volkswagen Polo, судя по данным на сайтах автодилеров. Чуть больше машин kia Rio, а, например, Skoda Rapid нет в наличии ни в одном салоне. Изредка в продаже встречается Skoda Octavia. Но то, что есть у дилеров, теперь может стоить в два с половиной раза дороже, чем до начала боевых действий на Украине.

И если еще в прошлом году продавцы могли придерживать машины, то сейчас это уже невозможно, отметил основатель компании Fresh Auto Денис Мигаль: «То, что сейчас есть на складах, это остатки еще прошлого года, которые дилеры размазали на какое-то количество времени, чтобы как-то продолжать существовать. В ближайшей перспективе вряд ли что-то появится.

Есть слухи, что корейцы соберут какие-то комплекты ближе к концу года, у других производителей что-то есть, но это все крохи.

Особенно не хватает пока бюджетных седанов».

Из альтернатив рынок может предложить только китайские автомобили, но они представлены в основном кроссоверами с ценами выше 2 млн руб. А как говорят собеседники “Ъ FM”, эта цифра — психологическая отметка, за которую многие клиенты не готовы перешагивать. Их запросы дилеры пытаются удовлетворить с помощью параллельного импорта.

Но условные «корейцы» под эту схему не подходят, пояснил директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский: «По параллельному импорту не всегда выгодно везти эти европейские и корейские автомобили, потому что растаможка и доставка стоят достаточно дорого и увеличивают стоимость машины более чем на 60%.

Надо рассматривать китайские альтернативы и ждать, что начнется производство этих марок на территории Российской Федерации. Между тем популярные сейчас автомобили — это, в частности, Jetta VA3 на базе Volkswagen, который стоит около 1,5 млн руб.».

О планах привезти в Россию новый седан, в частности, объявлял китайский бренд Omoda. А на заводе «Автотор» в Калининграде уже идет сборка доступных седанов Kaiyi и BAIC. Однако пересаживаться на этих «азиатов» готовы не все, поэтому последние три месяца растет спрос на автомобили с пробегом. В марте он увеличился на 17%.

И если пятерку лидеров по продажам новых машин почти полностью занимают китайские бренды, то на вторичном рынке ситуация более привычная: россияне выбирают японские авто, корейские, европейские и американские. Причем, как правило, в среднем ценовом сегменте, рассказал эксперт по автоподбору Артур Брума:

«В последние два месяца, наверное, и не смотрели ни одной Hyundai Solaris или Kia Rio. Чаще ищут либо премиальные автомобили, например, BMW и Mercedes-Benz 2019 года выпуска, либо машины среднего ценового сегмента, в частности, Nissan Qashqai 2018-го. Также клиенты запрашивали десятилетние Skoda Octavia и Ford Mondeo, Skoda Kodiaq 2021 года. Доверия к ним больше, потому что все-таки это машины, проверенные временем. Владельцы понимают, чего от них можно ждать, плюс к ним есть запчасти, что немаловажно».

При этом подержанные машины за прошлый год подорожали на 30%, подсчитали аналитики портала Drom.ru, а новые — на 40%. Но и это не предел, говорят собеседники “Ъ FM” и ожидают, что уже осенью произойдет очередной резкий скачок цен.

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