Chery выведет на российский рынок гибриды и электромобили

Компания Chery намерена продавать в России автомобили с гибридной силовой установкой и электромобили, заявил президент Chery International Чжан Гуйбин.

«Мы планируем усилить присутствие бренда Chery на российском рынке линейкой автомобилей с гибридной силовой установкой. Следующий шаг на российском рынке – на пути трансформации рыночной конъюнктуры – это представить электрокары, — заявил господин Гуйбин. — Мы видим, что инфраструктура в России к этому готова. Эксплуатация электроавтомобилей в зимний период демонстрирует хорошие результаты, увеличивается количество производителей зарядных станций, а также их количество и покрытие».

До конца 2023 года в России появятся гибридные кроссовер Tiggo 8 Pro e+ и Tiggo 7 Pro, а также бензо-электрический седан Arrizo 8. О том, какие электромобили Chery могут выйти на российский рынок, пока не сообщается.

Максим Вершинин

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