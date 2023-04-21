«Киодо»: страны G7 обсуждают почти полный запрет на экспорт в РФ, в том числе подержанных авто

Страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, а также Япония и США) обсуждают вопрос введения запрета на экспорт в Россию почти на все товары. Об этом сообщило «Киодо» со ссылкой на источник в японском правительстве. По словам собеседника агентства, новые ограничения могут коснуться поставок подержанных автомобилей, шин, косметических товаров и одежды.

Однако ранее сегодня, 21 апреля, министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура на пресс-конференции в Токио отказался комментировать возможность введения полного запрета на экспорт в Россию. Он отметил, что этот вопрос «касается дипломатических переговоров».

В рамках санкций Япония уже остановила экспорт в Россию автомобилей стоимостью более 6 млн иен (около $45 тыс.). По итогам 2022 года на подержанные автомобили пришлось 41,4% от всего объема японского экспорта в Россию, пишет ТАСС. Всего за прошедший год в страну было поставлено около 205 тыс. подержанных автомобилей, что на 34% больше, чем в 2021 году.

Об обсуждении странами G7 введения торгового эмбарго 20 апреля сообщал Bloomberg. По информации агентства, вместо того чтобы запрещать экспорт отдельных товаров, как это происходит сейчас, страны планируют запретить весь экспорт в Россию, разрешив поставки ограниченного перечня товаров. Официальные лица обсуждают эту идею в преддверии майского саммита лидеров G7 в Японии, запланированного на 19–21 мая.