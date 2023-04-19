РЕН ТВ: в центре Москвы подожгли машину директора благотворительного фонда «Дар»

Во дворе одного из домов на Тверской улице в ночь на 19 апреля подожгли две машины, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе столичного МВД. Их потушили, пострадавших нет. Подозреваемого ищут.

«В результате изучения видеозаписей с камер наблюдения полицейские установили, что к одному из автомобилей приблизился неизвестный и облил капот транспортного средства жидкостью из емкости, после чего произошло возгорание»,— рассказали в ведомстве.

Как уточнил источник агентства, сгорели автомобили Lexus и Volvo. Размер ущерба не установлен. По данным РЕН ТВ, иномарка Volvo принадлежит директору благотворительного фонда «Дар» Полине Левиной.

Лаура Кеффер