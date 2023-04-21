Эмбарго тотального масштаба

Запад не подтвердил, но и не опроверг: идея полностью запретить экспорт в Россию оставила много вопросов. О перспективе новых жестких санкций сообщил Bloomberg. По данным агентства, крупнейшие союзники Украины обсуждают сценарий, при котором в РФ не будет поставляться ничего, кроме еды и медикаментов, эти товары считаются гуманитарными и обычно под санкции не попадают. А по информации Kyodo, под запрет попадет и медицинская продукция. Идею якобы предлагает Вашингтон и призывает присоединиться к ней страны G7 и Евросоюз. “Ъ FM” попытался разобраться, насколько это реализуемо и как может выглядеть полка в магазине без европейских товаров. С подробностями — Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Несколько важных дисклеймеров: во-первых, пока это только сообщение на анонимных источниках, во-вторых, даже они говорят, что полный запрет на экспорт пока существует лишь на уровне идеи, о нем спорят и могут пересмотреть. Какие-то изменения возможны во время саммита G7 в Японии в мае, но гарантий нет.

Bloomberg обратился за официальным комментарием в Совет безопасности США, но там давать разъяснения отказались. “Ъ FM” попытался проверить эту информацию и адресовал вопрос пресс-секретарю главы европейской дипломатии Жозеп Боррель Петеру Стано. Он переговоры на эту тему не подтвердил, но и не опроверг:

«Европейский союз продолжает работу над новыми санкциями, ответом на дальнейшую эскалацию и продолжающуюся незаконную агрессию против Украины. Процесс обсуждения, подготовки, внесения поправок и адаптации санкций, безусловно, конфиденциален, поэтому я не могу комментировать его публично.

Но единственное, что я могу сказать, что, как и раньше, по поводу всех санкций в отношении российского режима мы тесно взаимодействуем с нашими международными партнерами».

Может показаться, что терять уже нечего, и западное эмбарго на любые поставки особого влияния на Россию не окажет. Но в реальности за прошлый год экспорт из стран G7 в РФ сократился лишь вдвое, речь по-прежнему идет об объеме в $66 млрд в год. Да, уже под запретом часть электроники и компонентов, которые могут использоваться в военных целях. Но для бизнеса, который под санкции не попал, до сих пор доступно европейское промышленное оборудование и запчасти к нему.

Как будет выглядеть Россия без этих технологий, по просьбе “Ъ FM” представил экономист Сергей Алексашенко: «Сегодня в России повсеместно распространен формат 4G. Но все эти самодвижущиеся автомобили, беспилотники на четвертом поколении связи работать не могут, им нужно пятое. Вот его в стране при таком варианте развития событий не будет.

Представим себе, что через десять лет в мире появится шестое, а у России останется четвертое. Это означает, что страна окажется без мобильной связи? Нет, не означает, но просто ее качество будет другое. И какие-то секторы экономики просто не смогут возникнуть, а качество жизни не то чтобы будет снижаться, просто оно будет отставать от уровня развитых странах».

Вместе с тем самым заметным, вероятно, будут не станки для предприятий, а потребительские товары. Bloomberg так и пишет, что первыми под ударом окажутся автомобили, которые не поставляются по желанию компаний, санкции не причем; обувь, тут, правда действуют санкции на люкс (привозить можно все, что дешевле €300); а также шоколад, пиво, цветы и косметика.

Но в этих сегментах есть надежда на дружественных партнеров, рассуждает директор Центра исследования экономической политики МГУ им. Ломоносова Олег Буклемишев: «Это может стать просто неуправляемой ситуацией, ведь уследить за этой многомиллионной номенклатурой в принципе не представляется возможным. При этом хорошо наработаны двухзвенные, трехзвенные схемы поставок товаров, которые позволяют предвосхитить такой режим, даже если он будет введен.

Можно вспомнить и пример Новой Зеландии, которая заявила, что в Россию ничего не поставляет, хотя по-прежнему вина из этой страны у нас есть. Место на высококонкурентных потребительских рынках легко занимают другие игроки. То есть при таком сценарии вы будете пить, например, не французское вино, а, условно говоря, турецкое, китайское, узбекское. Но произойдет дальнейшее уменьшение разнообразия и рост ценника».

Между тем сорта из дружественных стран уже активно завоевывают российский рынок. Можно допустить, что они пользуются особой популярностью на фоне снижения доходов населения. Так, например, на бутылку новозеландского рислинга или португальского Vinho Verde придется потратить минимум 1,5 тыс. руб., а портвейн «Ташкент» в пять раз дешевле.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".