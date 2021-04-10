Обострение ситуации в Донбассе, отставки глав регионов, проверки Дудя и Манижи Чем запомнилась неделя 5–10 апреля: цифры, цитаты и факты

Отставки и назначения

Владимир Путин принял отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и назначил на его место сенатора Алексея Русских.

В отставку ушел глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, врио главы региона назначен полпред президента в СибФО Сергей Меняйло.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол ушел в отставку, на его место назначен бывший мэр Кызыла Владислав Ховалыг.

Общественная палата России исключила Марину Литвинович из состава ОНК Москвы, контролирующей соблюдение прав человека в местах принудительного содержания.

Судья Басманного районного суда Москвы Артур Карпов, отправивший в СИЗО Сергея Фургала, Никиту Белых и Майкла Калви, покинул свой пост.

ФК «Краснодар» назначил главным тренером Виктора Гончаренко, ушедшего из ЦСКА.

Валерий Польховский покидает пост главного тренера сборной России по биатлону.

Новым президентом Косово стала бывший спикер парламента Вьоса Османи.

Цитаты недели

«Сегодня все зависит от того, какой масштаб будет у пожара. Если там будет, как говорит наш президент, Сребреница, мы, видимо, будем вынуждены встать на защиту» (заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак об обострении ситуации в Донбассе).

«…Экономике нужны не блогеры, экономике нужны станочники, инженеры, сегодня экономике нужны специалисты сельского хозяйства» (глава Роструда Михаил Иванков в интервью телеканалу НТВ).

«Это будет такое послание "нового времени", я бы сказала, формулирующее новую систему координат» (председатель Совета федерации Валентина Матвиенко о предстоящем послании Владимира Путина Федеральному собранию).

«В преферансе есть такой термин — "американская помощь". Игрок якобы получает определенную помощь, но на самом деле существенно проигрывает. Не дай бог никакой стране дожить до такой помощи» (секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью “Ъ”).

По букве закона

Владимир Путин подписал закон об обнулении президентских сроков.

Принятый Госдумой закон о правке Налогового кодекса переводит процесс получения части налоговых вычетов граждан в онлайн.

Московское управление СКР проверяет песню российской участницы музыкального конкурса «Евровидение» Манижи Сангин.

Госдума приняла поправки к КоАП, увеличивающие в пять раз — до 5 тыс. руб.— штраф для водителей, нарушающих правила на железнодорожных переездах.

Мосгорсуд приговорил к 19 годам заключения бывшего прапорщика полиции Алексея Смирнова, который осенью 2019 года на станции «Рязанский проспект» открыл стрельбу по сотрудникам управления собственной безопасности.

Инициативы недели

Лига безопасного интернета попросила полицию проверить интервью Юрия Дудя на пропаганду наркотиков.

Участники финансового рынка предлагают Минфину снизить налог на доходы для иностранных граждан с продажи ценных бумаг при торгах в России.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который частично освобождает медперсонал от ответственности за нарушение оборота наркотических препаратов, если оно было совершено по неосторожности.

ЛУКОЙЛ просит у правительства России компенсации, чтобы не допустить консервации нефтяного месторождения имени Корчагина на Каспии из-за внеплановой отмены льготы по экспортной пошлине.

Zoom Video Communications запретила своим дистрибуторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.

Страховщики совместно с ЦБ и Минфином обсуждают пересмотр тарифов ОСАГО для такси.

Росреестр предложил легализовать построенные во времена СССР дачи без документов.

МИД России с 2021 по 2023 год планирует потратить 2,3 млрд руб. на развитие собственных цифровых сервисов.

Цифры недели

Добыча нефти и конденсата в России может уже никогда не превысить уровень 2019 года — 561 млн тонн, следует из проекта развития нефтяной отрасли до 2035 года.

Около 6% составило падение российского рынка легковых и легких машин в марте.

Рекордные $355 млн потратили россияне в мобильных приложениях в первом квартале 2021 года.

Доля России на глобальном рынке теневых криптоопераций составила в 2020 году 40%.

Вероятное завершение госпрограммы льготной ипотеки в середине 2021 года может привести к сокращению выдачи в сегменте на 12–20%.

В марте запрашиваемая россиянами в микрофинансовых организациях сумма опустилась до минимума с 2019 года — 22 тыс. руб.

В 2020 году спрос на говядину в России снизился до 1,94 млн тонн, минимума за десять лет.