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Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко

Фото: Совет Федерации Федерального Собрания РФ

Матвиенко: послание Путина станет обращением «нового времени»

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию сформулирует новую систему координат, заявила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, поручения, обозначенные президентом, потребуют быстрой реализации и корректировки планов работы законодателей. Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля.

«Это будет такое послание "нового времени", я бы сказала, формулирующее новую систему координат. При этом уверена, что, как всегда, в нем будут актуализированы основные текущие задачи, расставлены акценты и даны прямые поручения»,— сказала госпожа Матвиенко журналистам (цитата по ТАСС).

Она отметила, что некоторые поручения президента потребуют «быстрого начала реализации, а также корректировки планов работы законодателей». В связи с этим на следующий день, 22 апреля, соберется Совет палаты Совфеда, а 23 апреля пройдет пленарное заседание Совета федерации. По ее словам, послание президента станет «важнейшим политическим и общественным событием». «В современной непростой ситуации в мире, несущей много вызовов, в том числе и для России, оно, безусловно, будет иметь особое значение»,— сказала Валентина Матвиенко.

Послание президента Федеральному собранию пройдет 21 апреля полностью в очном режиме. Место проведения мероприятия объявят позже. На 21 апреля был запланирован отчет премьер-министра Михаила Мишустина перед депутатами Госдумы. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что нижняя палата парламента предложит перенести отчет господина Мишустина на 12 мая.

Подробнее о послании президента в 2020 году — в материале “Ъ” «Владимир Путин обратился к Федеральному себе».

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