ТАСС: СКР начал проверку песни Манижи

Московское управление Следственного комитета России (СКР) начало проверку песни российской участницы международного музыкального конкурса «Евровидение» Манижи Сангин под названием «Русская женщина», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранее о планах рассмотреть жалобу сообщало само ведомство. Проверку проводят на фоне открытого обращения АНО «Ветеранские вести» председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой пресечь распространение композиции и возбудить уголовное дело.

«В Останкинском следственном отделе 5 апреля зарегистрирован материал проверки на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды в песне певицы Манижи "Русская женщина"»,— сказал собеседник агентства. Источник ТАСС добавил, что после проверки могут либо возбудить уголовное дело, либо вынести отказ в возбуждении, о чем уведомят заявителя. До этого источник агентства заявлял, что СКР рассмотрит обращение АНО «Ветеранские вести», однако проведение проверки маловероятно.

АНО «Ветеранские вести» считают, что номер Манижи для «Евровидения» «направлен на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности». Также автора считаем, что им «провоцируется конфликтная ситуация между представителями русского и таджикского народа».

В ходе первого за десять лет национального отбора, который прошел в эфире «Первого канала» 8 марта, в результате зрительского голосования представителем России на конкурсе «Евровидение-2021» была названа певица таджикского происхождения Манижа. Она поедет на конкурс с песней «Russian Woman».

Подробнее о голосовании и избранной конкурсантке — в материале “Ъ” «Положительная селекция».