Граждане становятся ближе к реальности

В марте запрашиваемая россиянами в микрофинансовых организациях (МФО) сумма опустилась до минимума с 2019 года — 22 тыс. руб. Впрочем, МФО по-прежнему готовы одолжить значительно меньше — около 13 тыс. руб. Потенциальные заемщики привыкают к условиям жесткого скоринга, сформировавшимся во время пандемии, начиная более адекватно оценивать свои возможности, полагают эксперты.

“Ъ” ознакомился с данными исследования финансового маркетплейса «Юником24». Сумма, которую запрашивали клиенты при обращении в МФО, по итогам марта составила 22 тыс. руб., это минимум с начала 2019 года. Для сравнения: в первые месяцы пандемии клиенты запрашивали 42–43 тыс. руб. Реально выдаваемая средняя сумма займов серьезно не меняется, не считая резкого снижения весной прошлого года. По данным БКИ «Эквифакс», в апреле 2020 года средний размер одобряемого займа составлял 10 тыс. руб. Но уже к августу этот показатель восстановился до 13 тыс. руб. и сохранился в начале 2021 года.

В пандемию граждане в принципе стали больше обращаться к микрофинансистам, даже те, кто до этого пользовался исключительно банковскими заимствованиями. «Если анализировать входящий поток заявок, то за год доля клиентов, у кого в кредитной истории есть заем в МФО, выросла с 52% до 62%,— приводит данные директор по рискам группы компаний Eqvanta Алексей Передерий.— При этом доля заемщиков, у кого есть только банковский кредит, уменьшилась с 20% до 14%».

В первом квартале 2021 года рынок наблюдает снижение средней запрашиваемой суммы микрозайма, подтверждает председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев. «В первые месяцы пандемии у многих граждан снизились доходы или они временно потеряли работу, у многих не было уверенности в перспективах,— отмечает он.— Поэтому люди пытались занимать большую сумму и на более длительный срок». Снижение желаемой суммы займа, по его словам, скорее свидетельствует о восстановлении равномерного спроса на все виды займов, в том числе и короткие на небольшие суммы, заключает он.

Тенденция по снижению уровня запросов потенциальных заемщиков МФО объясняется тем, что в условиях сложной экономической ситуации МФО снизили долю одобрений и сократили среднюю сумму выдачи первичным клиентам, поясняет гендиректор «Юником24» Юрий Кудряков. Клиенты поняли это и перестали запрашивать суммы, в несколько раз превышающие реальную выдачу, считает он. Кроме того, из-за волнообразной ситуации с пандемией многие заемщики потеряли уверенность в скорой стабилизации доходов и боятся брать на себя существенные долговые обязательства, заключает эксперт.

Уменьшение финансовых аппетитов заемщиков может говорить о том, что панические настроения исчезли и люди стали более адекватно реагировать на экономическую ситуацию, рассуждает гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. «Нельзя сказать, что более надежные заемщики запрашивают более крупные суммы,— продолжает он.— Человек, неуверенный в своих финансовых возможностях, стремится взять кредит или заем побольше, "как в последний раз". Качественный же заемщик точно рассчитывает потребности и предпочитает брать комфортные для себя суммы».

Полина Трифонова