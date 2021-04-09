Добылое и думы

Добыча нефти в России в условиях истощения месторождений и высоких налогов может перейти к постоянному снижению и уже никогда не превысить уровень, достигнутый в 2019 году. Такой прогноз заложен в качестве основного в проект генсхемы нефтяной отрасли до 2035 года, разработанный Минэнерго. В проекте изложены и более благоприятные сценарии, но все они предполагают постепенный спад добычи. По мнению аналитиков, ключевым фактором в этом вопросе будет политика государства, которое способно добиться комфортного уровня добычи, изменяя налоговую нагрузку.
Добыча нефти и конденсата в РФ может уже никогда не превысить уровень 2019 года 561 млн тонн, следует из проекта генеральной схемы развития нефтяной отрасли до 2035 года (есть у “Ъ”). Согласно документу, соответствующий «инерционный» сценарий выделен в качестве наиболее вероятного и предполагает, что к 2029 году добыча вырастет до 554 млн тонн, а затем снизится на 18%, до 471 млн в 2035 году.
Проект внесен в правительство и может быть рассмотрен на заседании кабмина 22 апреля. В Минэнерго отказались от комментариев, в секретариате курирующего ТЭК вице-премьера Александра Новака не ответили “Ъ”.
Проект генсхемы содержит несколько основных сценариев динамики добычи при допущении, что действующая сейчас сделка ОПЕК+ завершится в 2022 году. Все сценарии предполагают постепенное снижение добычи после пика в 2027–2029 годах, хотя в некоторых сценариях пик наступает раньше. Разница между сценариями заключается в основном в том, какие именно запасы были приняты по внимание. Также учитывалось постепенное смягчение налоговой нагрузки, однако не указано насколько.
Два сценария — благоприятный и умеренно благоприятный — как раз исходят из размера запасов в соответствии с проектной документацией (без учета инвентаризации). «Благоприятный» сценарий предполагает, что после 2024 года месторождения будут широко переходить из нынешней фискальной системы на налог на дополнительный доход (НДД). Пик добычи в 641 млн тонн тогда достигается к 2030 году, к 2035-му следует спад до 551 млн тонн. В умеренно благоприятном сценарии запасы тоже оценены по проектным документам, но с учетом их рентабельности в действующей налоговой системе и макропараметрах. Сценарий предполагает, что добыча после некоторой стагнации в 2020–2023 годах продолжит расти до пика 596 млн тонн в 2028 году, после чего начнет интенсивно снижаться до 493 млн тонн к 2035 году.
Соответственно, инерционный сценарий, который считается наиболее вероятным, предполагает более консервативную оценку запасов. Она рассчитана исходя из результатов инвентаризации, которая проводилась в 2019–2020 годах. По ее итогам рентабельными в зависимости от макроэкономического сценария признаны от 36% до 64% извлекаемых запасов месторождений РФ. В проекте предусмотрен и так называемый индикативный сценарий, который позволит достичь стабилизации добычи нефти на уровне 2019 года, как это сейчас предусмотрено энергостратегией, однако не указано, при каких именно предпосылках это возможно.
В РФ газовый конденсат традиционно считается вместе с добычей нефти, поскольку в основном сдается в систему «Транснефти».
Из-за истощения запасов нефти, особенно в Западной Сибири, во всех сценариях будет возрастать роль новых месторождений. К 2025 году на долю новых месторождений будет приходиться от 21,1% до 24,6% совокупной добычи нефти (без газового конденсата), к 2035 году — от 35,3% до 43,3%. Хотя Западная Сибирь, по мнению авторов документа, по-прежнему останется доминирующим центром добычи, основной прирост добычи ожидается в Восточной Сибири, прежде всего в рамках проекта «Восток Ойл» в Красноярском крае и Якутии. «При разработке стимулирующих налоговых механизмов необходимо искать возможности раскрытия ресурсного потенциала именно этих регионов»,— сказано в проекте генсхемы. Арктический шельф из-за недостаточных цен на нефть и нехватки технологий будет «широко вовлечен в разработку» не ранее 2030–2035 годов.
«В ближайшие 15 лет российский арктический шельф будет играть прежде всего роль уникальной экспериментальной площадки по созданию и освоению инновационных технологий общемирового значения в области разведки, добычи и транспортировки нефти»,— говорится в документе.
Начиная примерно с 2010 года многие аналитики ждали, что добыча в России начнет падать из-за высокой выработанности месторождений, отмечает Дмитрий Маринченко из Fitch. Но, пока Россия не присоединилась к соглашению ОПЕК+, этого не происходило: добыча хоть и несильно, но росла, подчеркивает он. Аналитик считает, что государство в значительной степени может управлять добычей: если она действительно начнет снижаться, правительство, вероятно, попытается развернуть тренд за счет снижения налогов. По его мнению, более вероятно, что Россия после завершения сделки ОПЕК+ выйдет примерно на уровень 2019 года, а затем добыча либо будет стагнировать, либо даже вырастет за счет таких перспективных проектов, как «Восток Ойл» «Роснефти». По мнению аналитика, с учетом энергетического перехода России более выгодно максимизировать добычу в среднесрочной перспективе, в том числе на выработанных месторождениях, за счет налогового стимулирования, чем оставить нефть под землей.