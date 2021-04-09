Добылое и думы

Добыча нефти в России в условиях истощения месторождений и высоких налогов может перейти к постоянному снижению и уже никогда не превысить уровень, достигнутый в 2019 году. Такой прогноз заложен в качестве основного в проект генсхемы нефтяной отрасли до 2035 года, разработанный Минэнерго. В проекте изложены и более благоприятные сценарии, но все они предполагают постепенный спад добычи. По мнению аналитиков, ключевым фактором в этом вопросе будет политика государства, которое способно добиться комфортного уровня добычи, изменяя налоговую нагрузку.

Добыча нефти и конденсата в РФ может уже никогда не превысить уровень 2019 года 561 млн тонн, следует из проекта генеральной схемы развития нефтяной отрасли до 2035 года (есть у “Ъ”). Согласно документу, соответствующий «инерционный» сценарий выделен в качестве наиболее вероятного и предполагает, что к 2029 году добыча вырастет до 554 млн тонн, а затем снизится на 18%, до 471 млн в 2035 году.

Предполагается, что пик добычи будет обеспечен выходом месторождений с текущими льготами по НДПИ на максимальный уровень производства.

Проект внесен в правительство и может быть рассмотрен на заседании кабмина 22 апреля. В Минэнерго отказались от комментариев, в секретариате курирующего ТЭК вице-премьера Александра Новака не ответили “Ъ”.

Проект генсхемы содержит несколько основных сценариев динамики добычи при допущении, что действующая сейчас сделка ОПЕК+ завершится в 2022 году. Все сценарии предполагают постепенное снижение добычи после пика в 2027–2029 годах, хотя в некоторых сценариях пик наступает раньше. Разница между сценариями заключается в основном в том, какие именно запасы были приняты по внимание. Также учитывалось постепенное смягчение налоговой нагрузки, однако не указано насколько.

Два сценария — благоприятный и умеренно благоприятный — как раз исходят из размера запасов в соответствии с проектной документацией (без учета инвентаризации). «Благоприятный» сценарий предполагает, что после 2024 года месторождения будут широко переходить из нынешней фискальной системы на налог на дополнительный доход (НДД). Пик добычи в 641 млн тонн тогда достигается к 2030 году, к 2035-му следует спад до 551 млн тонн. В умеренно благоприятном сценарии запасы тоже оценены по проектным документам, но с учетом их рентабельности в действующей налоговой системе и макропараметрах. Сценарий предполагает, что добыча после некоторой стагнации в 2020–2023 годах продолжит расти до пика 596 млн тонн в 2028 году, после чего начнет интенсивно снижаться до 493 млн тонн к 2035 году.

Соответственно, инерционный сценарий, который считается наиболее вероятным, предполагает более консервативную оценку запасов. Она рассчитана исходя из результатов инвентаризации, которая проводилась в 2019–2020 годах. По ее итогам рентабельными в зависимости от макроэкономического сценария признаны от 36% до 64% извлекаемых запасов месторождений РФ. В проекте предусмотрен и так называемый индикативный сценарий, который позволит достичь стабилизации добычи нефти на уровне 2019 года, как это сейчас предусмотрено энергостратегией, однако не указано, при каких именно предпосылках это возможно.

Для всех сценариев (кроме индикативного) характерен рост производства газового конденсата — с 36 млн до 57 млн тонн к 2035 году — в связи с увеличением добычи газа и ввода новых СПГ-проектов

В РФ газовый конденсат традиционно считается вместе с добычей нефти, поскольку в основном сдается в систему «Транснефти».

Из-за истощения запасов нефти, особенно в Западной Сибири, во всех сценариях будет возрастать роль новых месторождений. К 2025 году на долю новых месторождений будет приходиться от 21,1% до 24,6% совокупной добычи нефти (без газового конденсата), к 2035 году — от 35,3% до 43,3%. Хотя Западная Сибирь, по мнению авторов документа, по-прежнему останется доминирующим центром добычи, основной прирост добычи ожидается в Восточной Сибири, прежде всего в рамках проекта «Восток Ойл» в Красноярском крае и Якутии. «При разработке стимулирующих налоговых механизмов необходимо искать возможности раскрытия ресурсного потенциала именно этих регионов»,— сказано в проекте генсхемы. Арктический шельф из-за недостаточных цен на нефть и нехватки технологий будет «широко вовлечен в разработку» не ранее 2030–2035 годов.

«В ближайшие 15 лет российский арктический шельф будет играть прежде всего роль уникальной экспериментальной площадки по созданию и освоению инновационных технологий общемирового значения в области разведки, добычи и транспортировки нефти»,— говорится в документе.

Начиная примерно с 2010 года многие аналитики ждали, что добыча в России начнет падать из-за высокой выработанности месторождений, отмечает Дмитрий Маринченко из Fitch. Но, пока Россия не присоединилась к соглашению ОПЕК+, этого не происходило: добыча хоть и несильно, но росла, подчеркивает он. Аналитик считает, что государство в значительной степени может управлять добычей: если она действительно начнет снижаться, правительство, вероятно, попытается развернуть тренд за счет снижения налогов. По его мнению, более вероятно, что Россия после завершения сделки ОПЕК+ выйдет примерно на уровень 2019 года, а затем добыча либо будет стагнировать, либо даже вырастет за счет таких перспективных проектов, как «Восток Ойл» «Роснефти». По мнению аналитика, с учетом энергетического перехода России более выгодно максимизировать добычу в среднесрочной перспективе, в том числе на выработанных месторождениях, за счет налогового стимулирования, чем оставить нефть под землей.

Дмитрий Козлов