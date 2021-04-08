Россияне держат валюту в даркнете

Россияне чаще других пользуются криптовалютными биржами, через которые проходят трансакции в даркнете, выяснили аналитики платформы Clain. По их мнению, это может быть связано с популярностью в стране запрещенных сервисов, в том числе площадки по продаже наркотиков Hydra. Эксперты отмечают, что пока «теневые биржи» находятся в серой зоне, то есть работают полулегально, но с развитием регулирования и приходом на криптовалютный рынок крупных игроков число таких площадок будет снижаться.

Доля России на глобальном рынке теневых криптоопераций составила в 2020 году 40%, подсчитали аналитики компании Clain. По их словам, страна стала основной юрисдикцией для площадок обмена и торговли криптовалютами с низким уровнем верификации.

Clain проанализировала более 200 подобных площадок, в числе которых LocalBitcoins, BitBits, BitZlato, WebMoney. Базирующаяся в Финляндии LocalBitcoins, например, облегчает торговлю валютой за биткойны. Пользователи размещают на сайте рекламу, где указывают курсы валют и способы оплаты для покупки или продажи биткойнов. В России LocalBitcoins заблокирована Роскомнадзором, но, по собственным данным платформы за 2020 год, 17,4% ее пользователей — из России. По данным Clain, к концу 2020 года число пользователей криптовалютных бирж в мире насчитывало до 350 млн человек.

Рост доли России на рынке незаконных криптоопераций может быть связан с популярностью в стране запрещенных сервисов теневого сегмента интернета, считают в Clain. Так, главным контрагентом с наибольшим объемом нелегальных трансакций на подобных площадках в 2020 году стал сервис по продаже наркотиков Hydra, основанный в России, где находится большая часть его пользователей, следует из исследования компании.

Общий объем трансакций на криптовалютных биржах растет: в 2020 году он увеличился на 30%, превысив $19,7 млрд, говорится в исследовании. Объем незаконных трансакций вырос на 16%, до $4,2 млрд. Поток операций между сервисами теневого сегмента интернета и подобными биржами в 2020 году составил почти $800 млн. Но их доля в общем криптообороте всех бирж снижается и по итогам 2020 года составила 2%. Это происходит из-за ужесточения требований по верификации на криптовалютных платформах, отмечают в Clain.

Масштаб теневой деятельности, связанной с криптовалютой, сокращается, поскольку на этот рынок вышли крупные западные игроки, включая банки, инвестиционные фонды и публичные компании, отмечает сооснователь глобальной платежной сети Mercuryo Григорий Вайсман, и они работают строго в рамках законодательства. «В результате серая часть криптовалютной индустрии претерпела относительное сокращение»,— добавляет эксперт. По его мнению, рост объема трансакций на биржах с низким уровнем верификации пользователей — следствие общего роста рынка криптовалют.

По мнению господина Вайсмана, Россия заняла заметную долю на рынке теневых трансакций из-за низкого уровня финансовой просвещенности отечественных пользователей: «Они не задаются вопросом о том, насколько защищены будут их денежные средства на бирже». Нередки случаи, подчеркивает эксперт, когда подобные площадки внезапно прекращают существование и пользователи теряют все деньги.

Теневые площадки для обмена криптовалют пока находятся в серой зоне с точки зрения российского законодательства, говорит председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев. Но регулирование в этой сфере ужесточается. В январе 2021 года вступил силу закон о цифровых финансовых активах, поясняет юрист, по которому все биржи должны быть занесены в реестр. Также, уточняет господин Журавлев, на рассмотрении Госдумы находятся поправки к Налоговому кодексу, по которым владение цифровой валютой нужно декларировать.

Юлия Степанова