Инвесторов уравнивают в правах

Участники финансового рынка предлагают Минфину снизить налог на доходы (НДФЛ) для иностранных граждан с продажи ценных бумаг при торгах в России. Сейчас он составляет 30% от дохода, полученного на фондовом рынке, против 13% у россиян. Идея может стать частью плана развития финансового рынка РФ, которая будет обсуждаться в середине апреля.

В конце прошлой недели в Минфине состоялась рабочая встреча с финансистами для обсуждения вопросов к совещанию у министра финансов Антона Силуанова по развитию финансового рынка страны. Как рассказал “Ъ” один из ее участников, поддержку у представителей Минфина вызвало предложение по уравниванию налогообложения для российских и иностранных инвесторов как минимум из стран СНГ. Правда, уточнил он, представителей ФНС на встрече не было.

Другой собеседник “Ъ”, также участвовавший во встрече, добавил, что реализовать предложение возможно только с одновременным облегчением идентификации иностранцев. По его словам, по закону 115-ФЗ скана паспорта иностранного гражданина сейчас недостаточно для идентификации. В Минфине отказались от комментариев.

Базовая ставка НДФЛ для нерезидентов составляет 30%, в случае с фондовым рынком для типичного частного инвестора 30% будет взиматься от дохода в результате купли-продажи бумаг и дохода с облигаций, говорит старший юрист юридической компании РКТ Владислав Холодков. В Налоговом кодексе установлены пониженные ставки для нерезидентов на дивиденды публичных отечественных компаний (15%), дивиденды международных холдинговых компаний (5%) и др. Для россиян НДФЛ на доходы с фондового рынка составляет 13%.

По словам президента «Финама» Владислава Кочеткова, со стороны граждан постсоветских государств есть существенный спрос на услуги российских брокеров и торговлю на отечественных площадках. По его оценке, потенциальная клиентская база превышает 1 млн человек, а по деньгам это не менее 100 млрд руб.

Владислав Холодков отмечает, что у РФ существуют соглашения об избежании двойного налогообложения с рядом стран. Каждым из них предусмотрены размеры взимаемого налога на территории РФ. Например, для Белоруссии — 15% с дивидендов и 10% с купонов по облигациям, для Казахстана — 10% от дивидендов и купонов по облигациям.

Но по факту, говорит эксперт, все усложняется тем, что отсутствует нормальный порядок определения статуса нерезидента и резидента, и в случае с гражданами стран СНГ брокер или посредник в большинстве случаев все равно удержат 30%. А частный инвестор уже сам должен будет вернуть часть уплаченного налога, обратившись в налоговую с внушительным комплектом документов.

Ставка НДФЛ для налоговых нерезидентов РФ в размере 30% по умолчанию касается всех «соседей», например граждан Украины и Грузии, отмечает управляющий партнер Lenar Wealth Management Ленар Рахманов. По его словам, исключение может быть для граждан Евразийского экономического союза — Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики и Российской Федерации, для граждан этих стран НДФЛ может быть снижен до 13%.

Помимо преград в виде повышенных налогов существует и проблема в механизме идентификации российскими брокерами иностранных граждан. Президент НАУФОР Алексей Тимофеев указывает, что следует упростить идентификацию российскими брокерами иностранных граждан, сейчас дистанционно это невозможно, а должно быть достаточно скана паспорта, как за рубежом. По словам Владислава Кочеткова, брокеры сейчас открывают клиентам из СНГ счета через свои иностранные «дочки». Но, признает эксперт, доверия к ним меньше, чем к собственно российским компаниям.

Полина Смородская