По странам и контентам

Министерство иностранных дел (МИД) с 2021 по 2023 год планирует потратить 2,3 млрд руб. на развитие собственных цифровых сервисов. Речь идет не только о более или менее обычных проектах вроде выдачи паспортов гражданам за границей с использованием портала «Госуслуги», но также, например, об использовании технологий искусственного интеллекта (ИИ) для поддержки внешнеполитической деятельности. В самом МИДе детали новых проектов не раскрывают, ссылаясь на гостайну. По мнению экспертов, МИД хочет создать аналог зарубежных систем для сбора и анализа данных о разных странах, в том числе происходящих в мире конфликтах.

“Ъ” ознакомился с ведомственной программой цифровой трансформации МИДа, которая была опубликована на сайте ФГИС КИ 4 апреля. В соответствии с ней министерство планирует потратить на внедрение цифровых технологий более 2,3 млрд руб. с 2021 по 2023 год.

В частности, порядка 917 млн руб. МИДу нужно на «построение и запуск технологической цифровой платформы». Еще 340 млн руб. потребуется на проекты, связанные с выдачей российских паспортов за границей: для этого будет использоваться портал «Госуслуги» и система сбора биометрических данных. Чтобы сделать коммуникацию с гражданами удобнее, МИД закажет разработку собственного «интеллектуального веб-чата». Его создание обойдется казне в 50 млн руб. и еще 10 млн руб. пойдет на его эксплуатацию с 2022 по 2023 год.

Помимо этого министерство планирует запустить информационно-аналитическую систему, в основе которой будут лежать технологии искусственного интеллекта (ИИ). Она должна «обеспечить поддержку внешнеполитической деятельности». Разработка и эксплуатация ноу-хау будет стоить 800 млн руб., следует из документа. Как МИД будет использовать систему, не уточняется.

В пресс-службе МИДа сообщили, что в их сервисах будут использоваться данные, которые относятся к государственной тайне и сведениям конфиденциального характера: «По этой причине информация не подлежит передаче представителям СМИ». Средства из бюджета на разработку решений пока не выделены, уточнили в министерства.

Вероятно, МИД хочет создать аналог американской системы CIA World Factbook, считает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

«Эта система представляет собой набор фактов, статистической информации и других данных о разных странах мира: плотность населения, ВВП, географические особенности и так далее. Часть данных собирается по открытым источникам, а другая представляет собой оценки аналитиков»,— объясняет эксперт. Фактически это аналог «Википедии» для сотрудника ЦРУ. «Мне кажется, что МИД планирует сделать что-то похожее, только для дипломатов. Это ускорит принятие решений и позволит не дергать аналитиков по любому поводу»,— полагает господин Казарян.

Заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин предполагает, что российским дипломатам потребовался аналог системы, которая уже есть у Минобороны РФ. «Она собирает информацию по всему миру как из открытых, так из собственных источников, с помощью ИИ эти данные анализируются»,— объясняет он.

На Западе, по словам эксперта, также есть подобная программа, она называется COMPASS. Сервис в реальном времени собирает информацию о происходящих в мире конфликтах и рекомендует пользователям дальнейшие действия в зависимости от входящей информации, рассказал господин Козюлин. По его мнению, российскому МИДу нужны подобные разработки, чтобы мгновенно реагировать на события.

По словам директора некоммерческой организации «Информационная культура» Ивана Бегтина, разработка веб-чата не может стоить 50 млн руб. По его мнению, МИД мог бы договориться со Сбербанком или «Яндексом» о бесплатной разработке чата за размещение логотипа компании на нем. «При этом потребность в цифровых услугах от МИДа у граждан есть — например, в электронной подаче на гражданство или визу»,— полагает эксперт. Но пока МИД, по его оценке, одна из самых архаичных структур в России, но его амбиции относительно запуска цифровой платформы вызывают вопросы. Без конкретного плана по переходу в электронный формат проекты министерства, по его мнению, выглядят как крупные и бессмысленные траты.

Никита Королев, Анастасия Гаврилюк