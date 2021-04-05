Дефицит догнал авторынок

Продажи новых легковых и легких машин в марте упали: по оценке источников “Ъ”, рынок сократился сразу примерно на 6% после краткосрочного выхода в плюс в феврале. Главной причиной снижения продаж большинство дилеров считают ухудшающуюся доступность машин, в том числе из-за нехватки чипов. При этом в ближайшие месяцы, по мнению участников рынка, пострадает и спрос: покупатели в массовом сегменте начинают отказываться от покупок из-за роста цен.

Как следует из статистики по основным игрокам авторынка (по итогам 2020 года на них приходилось более 70% всех продаж), с которой ознакомился “Ъ”, рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в марте упал примерно на 6%. Еще в феврале он рос на 0,8%, в январе — падал на 4,2%, сообщали в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Результаты по итогам марта АЕБ представит только 6 апреля.

Из автоконцернов свои продажи в марте уже раскрыл лидер рынка АвтоВАЗ, показав рост всего на 3%, до 33,8 тыс. машин. Это скромнее результата февраля, когда продажи Lada росли на 13% — в том месяце была исчерпано льготное автокредитование, основным бенефициаром которого был АвтоВАЗ.

Но наибольший удар по рынку нанес дефицит машин. Несмотря на ожидания, что ситуация улучшится, доступность машин снизилась, утверждают источники “Ъ” среди дилеров. Так, ряд из них говорит о нехватке машин Toyota, BMW и Mercedes-Benz. В компаниях на ответили на вопросы “Ъ” о наличии дефицита. В целом собеседники “Ъ” говорят о достаточно схожей ситуации по большинству брендов, не выделяя какой-либо из них.

Дефицит — все еще и катализатор спроса, и один из основных факторов, замедляющих продажи, говорит председатель правления «Авилона» Андрей Павлович. Спрос в марте держался на «стабильно хорошем уровне», но дефицит сохраняется по большинству брендов — в разной степени пока не хватает некоторых моделей, соглашается он.

Дилер ожидает нормализации ситуации к лету.

Собеседники “Ъ” не так оптимистичны. Они также отмечают, что за пределами Москвы доступность машин может быть выше. Но опрошенные “Ъ” региональные дилеры также говорят о проблемах по всем брендам, хотя и видят улучшения. «С начала пандемии с квотами на автомобили серьезные проблемы — производители не успевают отгружать их нужное количество. Но сейчас есть положительная динамика»,— говорят в пермском «Сатурн-Р» (Subaru, Kia, Audi, Nissan и другие). С этим согласны в петербургском «Аларм-Моторс». В группе Wagner при этом уточняют, что улучшения волнообразные и есть лишь по некоторым моделям и маркам.

В «Рольфе» уже не рассчитывают, что дефицит закончится к лету, указывая на нехватку чипов во всем мире, которые нужны в том числе для автокомпонентов (см. “Ъ” от 3 марта). Кроме того, дилер вновь говорит о вероятных проблемах с логистикой. Глава Fresh Auto Денис Мигаль, в свою очередь, отмечает, что на дефицитные модели сейчас вырос спрос, «но в апреле они не будут выкуплены из-за удлинения сроков поставки, а в массовом сегменте востребованность резко снизилась из-за увеличения цен с апреля» (“Ъ” писал о росте цен 30 марта). Андрей Павлович также обращает внимание на относительную высокую базу марта 2020 года. Тогда продажи выросли на 4% на фоне девальвации рубля.

Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» отмечает, что сейчас ключевые вопросы для рынка — дефицит микрочипов и его влияние на предложение, а также рост цен как сдерживающий фактор, особенно в массовом сегменте. Он все еще ожидает роста рынка на 2–5% по итогам года, указывая, что результаты второго полугодия будут более показательными.

Ольга Никитина; Екатерина Артемова, Пермь; Мария Кузнецова, Санкт-Петербург