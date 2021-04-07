Госдума поддержала освобождение врачей от наказания за утрату наркопрепаратов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который частично освобождает медперсонал от ответственности за нарушение оборота наркотических препаратов (ст. 228.2 УК РФ), если оно было совершено по неосторожности.

Согласно поправкам, предлагается не распространять положения ст. 228.2 УК на случаи нарушения правил оборота, «если их утрата не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам». Факт утраты должны быть зафиксирован комиссией в порядке, установленном МВД и Минздравом.

Поправки были инициированы после поручения президента РФ Владимира Путина. В январе 2020 года учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер сообщала президенту о необходимости освобождения врачей от ответственности за потерю наркотических препаратов. Представители медицинских правозащитных организаций сообщали “Ъ”, что риски привлечения к ответственности зачастую связаны с несоблюдением правил ведения отчетности.

Подробности — в материале “Ъ” «Врачам снизили дозу ответственности».