Путин подписал закон об обнулении своих президентских сроков

Президент России Владимир Путин подписал закон о приведении избирательного законодательства в соответствие с поправками к Конституции РФ. Закон, в частности, дает ему право еще дважды баллотироваться на пост главы государства (ранее он не мог занимать эту должность более двух сроков подряд). Постановление президента опубликовано на портале проектов нормативно-правовых актов.

Теперь на тех, кто занимал пост президента России до вступления в силу поправок к Конституции, больше не распространяется запрет быть президентом более двух сроков. Кандидат в президенты должен быть не моложе 35 лет, постоянно жить в России как минимум последние 25 лет, не иметь (в том числе в прошлом) иностранное гражданство или вид на жительство.

Также проектом закона вводятся новые требования к председателю Центризбиркома и депутатам: возглавлять ЦИК может гражданин, достигший 30 лет, а депутаты должны постоянно проживать в России.

Госдума одобрила проект закона в третьем чтении 24 марта, Совет федерации — 31 марта. Обновленная Конституция РФ была принята в июле 2020 года по итогам общероссийского референдума. За внесение поправок в Основной закон страны проголосовали 77,92%, против выступили 21,27% участников референдума.