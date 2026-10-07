Премьер Франции после протестов пообещал пересмотреть образовательный бюджет

В середине сентября учителя лицея Антуана де Сент-Экзюпери в Кретее, пригороде Парижа, из-за нехватки кадров и ресурсов в учреждении устроили забастовку, которую поддержали и учащиеся. Вскоре протестное движение распространилось по остальным регионам страны. Протестующие требуют от правительства повысить расходы на образование и улучшить условия обучения.