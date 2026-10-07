Премьер Франции после протестов пообещал пересмотреть образовательный бюджет
07.10.2026, 22:39
Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню выступил с обращением по случаю продолжающихся протестов учащихся. Он заявил, что «гнев молодежи не берется из ниоткуда». 12 ноября парламент рассмотрит новый проект бюджета образования, добавил господин Лекорню.
«У нас есть месяц, чтобы преобразовать предложения старшеклассников в поправки, по которым депутатам и сенаторам предстоит прийти к согласию»,— сказал господин Лекорню (трансляцию вело правительство Франции в X). По его словам, правительству предстоит восстановить доверие молодежи и выполнить «те обещания, которые не были выполнены».
В середине сентября учителя лицея Антуана де Сент-Экзюпери в Кретее, пригороде Парижа, из-за нехватки кадров и ресурсов в учреждении устроили забастовку, которую поддержали и учащиеся. Вскоре протестное движение распространилось по остальным регионам страны. Протестующие требуют от правительства повысить расходы на образование и улучшить условия обучения.