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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Мир

Премьер Франции после протестов пообещал пересмотреть образовательный бюджет

07.10.2026, 22:39
Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню выступил с обращением по случаю продолжающихся протестов учащихся. Он заявил, что «гнев молодежи не берется из ниоткуда». 12 ноября парламент рассмотрит новый проект бюджета образования, добавил господин Лекорню.

Dimitar Dilkoff / Reuters

«У нас есть месяц, чтобы преобразовать предложения старшеклассников в поправки, по которым депутатам и сенаторам предстоит прийти к согласию»,— сказал господин Лекорню (трансляцию вело правительство Франции в X). По его словам, правительству предстоит восстановить доверие молодежи и выполнить «те обещания, которые не были выполнены».
В середине сентября учителя лицея Антуана де Сент-Экзюпери в Кретее, пригороде Парижа, из-за нехватки кадров и ресурсов в учреждении устроили забастовку, которую поддержали и учащиеся. Вскоре протестное движение распространилось по остальным регионам страны. Протестующие требуют от правительства повысить расходы на образование и улучшить условия обучения.
По последним данным французского МВД, с начала протестов по всей Франции пострадал 761 сотрудник полиции, 215 учащихся и 89 преподавателей. Свыше 6,6 тыс. человек задержаны. Общее число протестующих власти оценивали в 266 тыс. человек.
Подробнее — в материале «Ъ» «Мирная Республика, рассерженная Нация».

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