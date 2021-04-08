Штрафбаумы дорого обойдутся

Госдума приняла поправки к КоАП, увеличивающие в пять раз — до 5 тыс. руб.— штраф для водителей, нарушающих правила на железнодорожных переездах. Дисконт в 50% при его оплате отменяется. Этим же законопроектом впервые вводится штраф до 30 тыс. руб. за незаконную высадку из общественного транспорта несовершеннолетнего безбилетника — наказывать за этот проступок будут водителей или контролеров. В «Союзе пассажиров» опасаются, что подростки будут злоупотреблять своими правами, бесплатно пользуясь общественным транспортом.

Принятый Госдумой законопроект содержит два важных нововведения. Прежде всего речь идет о ст. 12.10 КоАП «Нарушение правил движения через железнодорожные пути». Сейчас за грубые нарушения — выезд на переезд при закрытом (или закрывающемся) шлагбауме, при красном сигнале светофора — применяется лишение прав на срок до 3 месяцев или штраф в 1 тыс. руб. Штраф будет увеличен до 5 тыс. руб. без права на дисконт при оплате в течение 20 дней. Это же наказание, согласно законопроекту, будет применяться, если водитель пересекает нерегулируемый переезд в тот момент, когда поезд к нему приближается в «пределах видимости» (термин не расшифрован). За более мелкие нарушения (например, самовольное открытие шлагбаума) сегодня применятся штраф в 1 тыс. руб. без лишения. Санкция также увеличивается до 5 тыс. руб. (без права дисконта).

На регулируемых переездах установлено 270 автоматических камер, рассказали “Ъ” в ОАО РЖД. На нерегулируемых — нарушения выявляет сотрудник ГИБДД.

Законопроект Минтранс инициировал еще в 2014 году для борьбы с авариями, в Госдуму поправки внесли лишь в 2018 году. «Ожидаем, что дополнительные законодательные меры помогут водителям еще раз задуматься о необходимости соблюдения ПДД»,— говорят в РЖД. В 2019 году компания предлагала привлекать к уголовной ответственности водителей, которые при пересечении переезда стали виновниками столкновения с поездом, но законопроекта представлено не было. Отметим, в 2020 году произошло 204 аварии на переездах (-18% к 2019 году), основная их часть — на территории Московской, Западно-Сибирской и Кавказской железных дорог.

«Если водитель решил нарушить правила, осознавая реальную опасность, останавливать его должно препятствие, а не вероятность штрафа,— считает адвокат Сергей Радько.— В стране остаются тысячи неохраняемых и необорудованных переездов, и именно эту проблему надо решать в первую очередь».

Законопослушных водителей может ждать несправедливое наказание, продолжает господин Радько, из-за наличия формулировки «предел видимости»: инспектор может решить, что поезд приближается, а водитель его не видит.

Другой поправкой вводится новая ст. 11.33 КоАП. За принудительную высадку несовершеннолетнего пассажира, у которого нет билета, водитель будет оштрафован на 5 тыс. руб., контролер — на 20–30 тыс. руб. В 2017–2018 годах в России массово фиксировались случаи, когда подростков за безбилетный проезд высаживали на мороз. Госдума запретила так делать в феврале 2021 года, приняв соответствующий закон, (вступил в силу 7 марта), следом приняты и санкции за нарушение.

Подростки будут злоупотреблять правом, бесплатно пользуясь общественным транспортом, считает глава «Союза пассажиров» Кирилл Янков. «Алгоритм действий» должностных лиц в соответствии с законом до конца не ясен, говорят в подмосковном «Мострансавто», не установлена и ответственность родителей, которые «не позаботились о пополнении карты оплаты проезда для своего ребенка». «Мы рассчитываем на сознательность пассажиров, рассматривая случаи, когда у ребенка не было возможности оплатить проезд, как случайность,— говорят в компании.— Но, если такие инциденты начнут приобретать систематический характер, мы надеемся на внесение изменений». «Принимаемый закон не означает, что можно игнорировать оплату проезда, — считают в московском ГКУ "Организатор перевозок".— Ответственность за безбилетный проезд сохраняется, после составления протокола штраф придется оплатить родителям».

Иван Буранов