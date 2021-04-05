Косово попало в женские руки

В Косово избрали нового президента. Им стала бывший спикер парламента Вьоса Османи. Завершение формирования высших органов власти Косово открывает путь для возобновления его диалога с Сербией о нормализации отношений. Впрочем, позиция нового косовского президента, как и недавно избранного премьером Альбина Курти, в этом вопросе весьма жесткая. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Нового президента косовский парламент избрал поздно вечером в воскресенье, причем только с третьей попытки. В ходе первого и второго голосования кандидат от правящей партии «Самоопределение» Вьоса Османи не смогла получить необходимых для избрания президентом 80 голосов в 120-местном парламенте. В третьем туре, где было достаточно простого большинства, за 38-летнюю Вьосу Османи проголосовал 71 депутат из 82 присутствовавших, и она стала новым президентом Косово.

В выступлении в парламенте сразу после избрания госпожа Османи ясно обозначила свои внешнеполитические приоритеты.

«Важнейшими союзниками Косово» госпожа Османи назвала США, Евросоюз, Великобританию и Албанию. А едва ли не первым с избранием ее поздравил американский посол в Приштине Филип Коснет.

Вьоса Османи, которой в мае исполнится 39 лет, получила юридическое образование в университетах Косово и США. За ее плечами — богатая политическая карьера. Она была главой администрации президента Косово, трижды депутатом, а в 2019 году стала спикером парламента. После того как в ноябре 2020 года тогдашний косовский президент Хашим Тачи подал в отставку, чтобы предстать перед Гаагским судом по преступлениям в Косово, Вьоса Османи стала исполнять обязанности главы республики. В марте она передала эти полномочия новому спикеру парламента Гляуку Коньюфце.

Вьоса Османи Фото: Laura Hasani, Reuters

Избранием Вьосы Османи президентом в Косово завершилось формирование высших органов власти. Это открывает путь для возобновления затухшего минувшей осенью диалога между Приштиной и Белградом о нормализации отношений, который ведется под эгидой ЕС.

Впрочем, позиция новых косовских властей в этом вопросе достаточно жесткая. Избранный недавно премьером Косово лидер «Самоопределения» Альбин Курти после победы на парламентских выборах объявил: «В переговорах с Сербией компромиссов быть не должно». А Вьоса Османи сразу после избрания президентом заявила, что в диалоге с Белградом справедливость не будет восстановлена, «пока Сербия не ответит за совершенные преступления». «Достижение мира возможно, лишь когда мы увидим, что Сербия раскаивается и просит прощения» — так новый президент Косово обозначила свою позицию по нормализации отношений с Белградом.