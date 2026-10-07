Трое погибли и более 30 пострадали при атаках на аэропорты Саудовской Аравии
07.10.2026, 22:26
Три человека погибли и 36 получили ранения при ударах по международным аэропортам в городах Абха и Эр-Рияд Саудовской Аравии. Об этом сообщило управление гражданской авиации страны в X.
По данным властей, в результате нападения на международный аэропорт Абха погибли двое местных жителей — граждане Марокко и Алжира. Еще 28 человек получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших были двое граждан Саудовской Аравии, а также жители Бангладеш и Филиппин. При атаке на международный аэропорт имени короля Халида погиб гражданин Судана, восемь человек получили ранения, в том числе пять граждан Саудовской Аравии, два гражданина Египта и пакистанец. Пострадавших доставили в больницы.
Движение «Ансар Аллах» (хуситы) 5 октября заявило, что атаковало баллистическими ракетами и дронами аэропорты в Эр-Рияде и Абхе, а также нефтеперерабатывающий завод саудовской компании Aramco в Рабихе. Представитель хуситов Яхья Сариа призвал международные авиакомпании отказаться от полетов в Саудовскую Аравию. Он заявил, что вся территория страны сейчас является «театром военных действий», кроме Мекки и Медины — священных для исламского мира городов.