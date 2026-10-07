Трое погибли и более 30 пострадали при атаках на аэропорты Саудовской Аравии

По данным властей, в результате нападения на международный аэропорт Абха погибли двое местных жителей — граждане Марокко и Алжира. Еще 28 человек получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших были двое граждан Саудовской Аравии, а также жители Бангладеш и Филиппин. При атаке на международный аэропорт имени короля Халида погиб гражданин Судана, восемь человек получили ранения, в том числе пять граждан Саудовской Аравии, два гражданина Египта и пакистанец. Пострадавших доставили в больницы.