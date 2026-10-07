CNN: США предъявят Мадуро и его жене новые обвинения
CNN: США предъявят Мадуро новое обвинение в предполагаемых пытках американцев
07.10.2026, 23:25
Прокуратура Нью-Йорка предъявит новые обвинения бывшему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес, пишет CNN со ссылкой на источники. С января Николас Мадуро и Силия Флорес находятся под стражей в США.
По словам собеседников CNN, бывшему президенту и его жене предъявят обвинения в предполагаемых пытках американцев, которые находились в заключении в Венесуэле. Следствие допускало, что обвинения могут быть предъявлены еще нескольким лицам.
В январе спецназ США похитил Николаса Мадуро и Силию Флорес. Их доставили в Нью-Йорк, где им предъявили обвинения в наркотерроризме.