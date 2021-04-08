Кара-оол устал

В среду, 7 апреля, Владимир Путин принял отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола и назначил на его место бывшего мэра Кызыла, гендиректора республиканской дочки «Россетей» Владислава Ховалыга. Отставку господина Кара-оола, чьи полномочия истекали в сентябре, эксперты прогнозировали заранее, обращая внимание на длительность его нахождения у власти и слабое развитие республики. Господин Ховалыг является членом команды бывшего главы республики и сохранит элитную и электоральную преемственность власти, полагают они.

Днем в среду президент подписал указ о досрочном прекращении полномочий Шолбана Кара-оола. Глава Тувы ушел в отставку по собственному желанию. Тем же документом Владимир Путин назначил врио главы республики гендиректора АО «Тываэнергосбыт» Владислава Ховалыга.

Член высшего совета «Единой России» Шолбан Кара-оол с 1998 по 2002 год был председателем Верховного хурала (парламента) Тувы, а затем занимал различные посты в правительстве. Главой республики господин Кара-оол стал в 2007 году, в 2012-го парламент снова утвердил его в должности по предложению президента. В 2016 году он победил на прямых выборах с 85,7% голосов. Шолбан Кара-оол называл уроженца республики министра обороны Сергея Шойгу своим учителем.

Чем известен Шолбан Кара-оол Читать далее

Эксперты оценивали вероятность досрочной отставки господина Кара-оола как максимально высокую. Так, в последнем исследовании компании «Минченко Консалтинг» (см. “Ъ” от 16 марта) он попал в «красную зону» политической устойчивости вместе с ульяновским губернатором Сергеем Морозовым и главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым. Авторы доклада отмечали, что против господина Кара-оола играло длительное пребывание у власти при невысоких рейтингах и низкой экономической базе. Напомним, в 2019 году правительство включило Туву в 2019 году в десятку регионов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией (худшие показатели среднедушевого дохода, доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработицы и размера инвестиций в основной капитал). По данным «РИА Рейтинг», в прошлом году республика оказалась на последнем, 85-м месте по уровню качества жизни.

После прошения об отставке Шолбан Кара-оол в Instagram призвал своих избирателей не удивляться, объяснив, что пришел к этому решению самостоятельно и осознанно и поблагодарил за «всемерную поддержку» Владимира Путина, Сергея Шойгу и своих избирателей.

Перед подписанием указа Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с Владиславом Ховалыгом. Президент назвал его «очень опытным» человеком, который «досконально, детально» знает ситуацию в республике, поскольку вся его производственная деятельность связана с Тувой. В ответ господин Ховалыг пояснил, что видит своей главной задачей «четкую реализацию» плана социально-экономического развития региона, в первую очередь в сферах с наибольшей занятостью населения, а также обратил внимание на энергодефицит и высокий тариф на электроэнергию. Проблему газификации, из-за которой воздух в Кызыле засоряют угольные котельные, он предложил решить поставками газа автовозами, а проблему оттока населения из села в столицу — созданием рабочих мест и новых сельхозпроизводств.

Итоги правления Шолбана Кара-оола Читать далее

«Идет окотная кампания, около 40% приплода уже имеется. В ближайшее время нужно приступать к весенним полевым работам»,— сказал Владислав Ховалыг. Он резюмировал, что «всей информации он пока не знает», но за неделю-полторы «плотно ознакомится» с ситуацией. В ответ Владимир Путин пожелал ему успехов, добавив, что проблемы Тувы «носят в значительной степени объективный характер».

Владислав Ховалыг — член ЕР, выпускник так называемой школы губернаторов, в 2006 году окончил РАНХиГС по специальности «антикризисное управление». С 2004 года вместе с Шолбаном Кара-оолом работал в кабмине республики, в 2007-м был избран городским хуралом мэром Кызыла. На этом посту господин Ховалыг провел два срока, а затем возглавил региональное дочернее предприятие ПАО «Россети».

Тувинские политики характеризуют Владислава Ховалыга как «известного в республике человека, который прекрасно владеет обстановкой».

Председатель комитета по госстроительству Верховного хурала Виктор Глухов (ЕР) заявил “Ъ”, что врио сохранит преемственность власти в республике. По мнению господина Глухова, Шолбан Кара-оол сохранит влияние на регион. Какую должность в будущем займет экс-глава Тувы, пока неизвестно. Ранее появлялась информация о его возможном переходе в федеральные органы власти, однако представители господина Кара-оола ее опровергали.

Глава единственной оппозиционной фракции в республиканском парламенте — ЛДПР (два мандата из 32, остальные контролирует ЕР) — Эрес Кара-Сал выразил надежду, что с назначением врио ситуация в регионе изменится, а деятельность главы будет направлена на «ликвидацию существующей разобщенности народа Тувы». Ранее ЛДПР требовала отставки Шолбана Кара-оола, обвиняя его в неспособности улучшить экономическую ситуацию, и жаловалась на него премьер-министру Михаилу Мишустину. Партия планирует выдвинуть на сентябрьские выборы Андриана Ооржака — сына первого президента Тувы Шериг-оола Ооржака.

Чем известен Владислав Ховалыг Читать далее

Политолог Ростислав Туровский полагает, что смена главы республики произошла в рамках правящей команды, поэтому существенных изменений ждать не стоит: «Тува — специфический, изолированный регион, куда бесполезно присылать "варяга". Никто, кроме этнического тувинца, не сможет им управлять. Ну а в рамках местной элиты иногда можно и провести ротацию». Эксперт уверен, что конкуренции на осенних выборах у Владислава Ховалыга не будет, а во время думской кампании ЕР может даже улучшить и без того традиционно высокий результат в республике, поскольку врио будет стараться показать эффективность.

По словам господина Туровского, отставка Шолбана Кара-оола — одно из наиболее простых решений, которое предстояло принять администрации президента в отношении губернаторов с истекающими полномочиями:

«Или Кремль решил убрать Кара-оола, раз уж кого-то нужно отправить в отставку, или же это только первая отставка и поэтому самая простая».

С ним согласен политолог Евгений Минченко, который считает наиболее уязвимыми позиции Сергея Морозова и Вячеслава Битарова, а также хакасского губернатора Валентина Коновалова (КПРФ) и владимирского — Владимира Сипягина (ЛДПР): «Впрочем, после ареста пензенского губернатора Ивана Белозерцева по обвинению во взяточничестве никому нельзя расслабляться».

Отметим, что источник “Ъ”, знакомый с положением дел в Ульяновской области, полагает, что Сергей Морозов, несмотря на «рекордные» 16 лет во власти, может сохранить свою должность. В его пользу играет выстроенная им электоральная система: «Она может обеспечить хороший результат выборов в Госдуму, а вот менять Морозова сейчас может быть уже опасно».

Дарья Решетникова, Оксана Павлова, Екатерина Лукашевич, Юлия Сасевич, Новосибирск; Андрей Прах, Андрей Винокуров