Биатлонистам поменяют главного

Главный тренер сборной России 67-летний Валерий Польховский оставит свой пост. Причиной стали проблемы со здоровьем, связанные, судя по всему, с последствиями коронавируса. Новый главный тренер сборной может быть назван в ближайшее время.

О том, что Валерий Польховский покидает свой пост главного тренера сборной России по биатлону, на сайте Союза биатлонистов России (СБР) сообщил его президент Виктор Майгуров. По его словам, формально господин Польховский сохранит должность до 31 мая, а к 1 июня может быть названа кандидатура специалиста, который сменит его на этом посту. В ближайшие же полтора месяца вопросами, которые относятся к компетенции главного тренера, будет заниматься лично президент СБР.

Официальной причиной грядущей отставки Валерия Польховского являются проблемы со здоровьем.

Дело в том, что еще во время чемпионата мира в Словении, состоявшегося в феврале, он был госпитализирован — судя по всему, сказались последствия коронавируса, которым тренер переболел в начале года. После возвращения в Россию он продолжил лечение. Тем не менее плохое самочувствие не позволило Валерию Польховскому посетить недавний тренерский совет СБР в Ханты-Мансийске.

Итоговый результат чемпионата мира оказался для российского биатлона неутешительным. За весь турнир сборная завоевала лишь одну медаль — бронзовую в мужской эстафете. С учетом этой награды российские биатлонисты в Кубке мира завершившегося сезона завоевали три золота, два серебра и три бронзы. При этом женская сборная в зачете Кубка мира заняла лишь шестое место и теперь в следующем сезоне сможет выставлять не по шесть, а лишь по пять спортсменок.

Напомним, что назначение заслуженного тренера сборной России Валерия Польховского на должность главного тренера состоялось в августе прошлого года. Это один из опытнейших российских биатлонных специалистов. В свое время он возглавлял женскую сборную и занимал ряд других должностей, в том числе с 2011 по 2013 год уже был главным тренером сборной России.

С точки зрения результатов российских биатлонистов нынешнее кадровое решение выглядит довольно логичным, но сможет ли оно кардинальным образом повлиять на результаты сборной в следующем сезоне — пока большой вопрос.

Серьезные системные проблемы в этом виде спорта Россия испытывает уже не один сезон, и пути их решения пока не найдены.

Евгений Федяков