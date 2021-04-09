Налоговые вычеты выходят в онлайн

Упрощенный порядок предоставления налоговых вычетов с 2022 года ускорит процедуру возвращения физлицам части уплаченного ими подоходного налога. Принятые Госдумой поправки сократят срок налоговой проверки при таких выплатах втрое, до одного месяца, а перечисления денег — вдвое, до 15 дней. Сейчас, согласно статистике ФНС, гражданам в среднем возвращается каждый пятнадцатый уплаченный ими рубль НДФЛ: при почти 4 трлн руб. сборов этого налога сумма возврата в 2019 году составила 261 млрд руб.

Принятый Госдумой закон о правке Налогового кодекса переводит процесс получения части налоговых вычетов граждан в онлайн. Речь идет об имущественном (расходы на приобретение жилья и уплата процентов по ипотеке) и инвестиционном (по суммам, внесенным на индивидуальный инвестиционный счет, ИИС) вычетах. С 1 января 2022 года обладатели личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС смогут получить эти вычеты существенно быстрее и без необходимости направления в налоговые органы декларации 3-НДФЛ и подтверждающих расходы документов.

При таком упрощенном порядке срок камеральной налоговой проверки по вычету сокращен в трех до одного месяца, на возврат налога будет отведено до 15 дней вместо обычного месяца. «Вся информация, необходимая ФНС для проверки права граждан на вычет, будет поступать (с их согласия) напрямую от банков—участников информационного обмена с налоговой службой»,— пояснили “Ъ” в ФНС.

Отметим, что участие в таком информационном обмене является для банков добровольным. Поэтому «упрощенным» вычетом смогут воспользоваться только граждане, заключившие договоры на ведение ИИС либо на приобретение недвижимости с налоговыми агентами / банками, присоединившимися к такому обмену. В ФНС поясняют, что налогоплательщики будут информироваться о возможности получения вычета в упрощенном порядке через свои личные кабинеты. Они также смогут отследить весь процесс с момента подписания автоматически предзаполненного заявления на вычет до возврата налога.

Упрощенный порядок не отменяет общих правил предоставления имущественных и инвестиционных налоговых вычетов через подачу 3-НДФЛ. Также он не затрагивает социальные вычеты — по расходам на медицину и образование. Впрочем, как следует из статистики ФНС, именно на три попавших под упрощенный порядок вида вычетов приходится основная сумма возврата налога. По итогам 2019 года (более свежих данных пока нет) общая сумма, с которой был одобрен вычет, превысила 2 трлн руб. Соответственно, к возврату был заявлен 261 млрд руб. Основная часть этой суммы — 249 млрд руб.— пришлась на вычеты по жилью и инвестсчетам. В целом сумма возвращенного физлицам налога составила 6,6% от собранного в 2019 году (3,96 трлн руб.), то есть налогоплательщикам возвращается в среднем каждый пятнадцатый уплаченный ими рубль НДФЛ.

Эксперты принятые изменения считают позитивными. «Не нужно подавать налоговую декларацию и часть документов, при этом сохраняются существующие механизмы получения этих вычетов»,— говорит партнер КПМГ в России и СНГ Донат Подниек. По его словам, налогоплательщики, которые раньше не подавали на вычет из-за административной составляющей процесса, теперь с большей вероятностью им воспользуются.

Изменения упростят жизнь и налоговикам — они избавятся от части проверок деклараций 3-НДФЛ. Кроме того, такое очередное расширение функционала службы — шаг на пути к превращению ФНС в государственную экосистему с обширной базой данных о финансовом и имущественном положении налогоплательщиков, которую можно использовать как в контрольных, так и в аналитических целях.

Татьяна Гришина, Вадим Вислогузов