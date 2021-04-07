«Краснодар» нашел работу Виктору Гончаренко

Оказавшийся после зимнего перерыва в глубоком игровом кризисе «Краснодар» назначил главным тренером вместо ушедшего в минувший уикенд в отставку Мурада Мусаева Виктора Гончаренко, с которым в конце марта попрощался другой испытывающий проблемы отечественный футбольный гранд — ЦСКА. Для еще очень молодого по российским меркам Гончаренко приглашение краснодарцев — шанс «перезагрузить» карьеру, обещавшую поначалу грандиозные достижения, но потом затормозившую.

«Краснодар» объявил о назначении главным тренером клуба 43-летнего Виктора Гончаренко. Подписанный с ним контракт рассчитан на срок до 30 июня 2023 года. Гончаренко сменил Мурада Мусаева. Мусаев ушел в отставку в минувшие выходные после разгромного поражения — 0:5 — от «Ахмата». Оно идеально вписалось в крайне неприятный для краснодарцев тренд этого года. Клуб, в двух предыдущих сезонах бравший бронзовые медали чемпионата России и считавшийся безусловным претендентом на высокое место и в сезоне текущем, в феврале и марте показывал ужасные результаты и очень посредственную игру. Он вылетел из Лиги Европы, проиграв в стартовом раунде play-off хорватскому «Динамо», а в 1/8 финала Кубка России не справился c «Сочи». В шести турах национального первенства «Краснодар» одержал лишь одну победу — над потерпевшим финансовый крах «Тамбовом» — и опустился на десятое место в турнирной таблице, а его шансы на попадание в еврокубки превратились в минимальные. Возвращать репутацию и достижения кубанскому клубу предстоит специалисту, чье приглашение еще недавно однозначно выглядело бы большой удачей, а сейчас все-таки должно восприниматься гораздо более сдержанно.

На самом деле появление в «Краснодаре» для Виктора Гончаренко — это возможность «перезапуска» давшей сбой карьеры.

Наиболее удачным ее периодом по-прежнему остается, как ни странно, период начальный — когда 30-летнему Гончаренко доверили белорусский БАТЭ. С ним он совершил настоящий прорыв. С не имевшим никакого серьезного опыта Гончаренко скромно укомплектованная команда прорвалась в 2008 году групповой этап Лиги чемпионов, где умудрилась два раза сыграть вничью с «Ювентусом» и один раз — c «Зенитом». Различные ресурсы в то время включали Виктора Гончаренко в шорт-листы наиболее многообещающих футбольных специалистов, а Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) даже отвела ему позицию в топ-20 лучших клубных тренеров.

После этого Гончаренко еще дважды проникал с БАТЭ в групповой раунд главного еврокубка, а выступление на нем белорусского клуба в 2012 году вылилось в довольно громкую сенсацию. Умудрившись победить дома «Баварию», он занял третье место в группе, обеспечившее право играть в play-off Лиги Европы. Оттуда белорусов с трудом выбил турецкий «Фенербахче».

После Белоруссии Виктор Гончаренко поработал в России с «Кубанью», «Уралом» и «Уфой», а в декабре 2016 года занял освобожденную Леонидом Слуцким должность наставника ЦСКА.

Золотых медалей, в отличие от предшественника, Виктор Гончаренко не завоевывал, но, во всяком случае, серебряные медали, добытые в 2017 и 2018 годах, как и Суперкубок того же 2018-го, еще можно было рассматривать в качестве безусловных достижений. К тому времени ЦСКА уже потерял статус исключительно благополучного в смысле объема имеющихся в распоряжении ресурсов клуба и заявку формировал, экономя средства.

Но вот дальше не было не то что безусловных, а даже относительных достижений. В 2019 и 2020 годах ЦСКА финишировал в чемпионате страны четвертым, а в Лиге Европы терпел провалы уже на групповой стадии, соперничая отнюдь не с континентальной элитой, а с абсолютно рядовыми командами. В этом российском первенстве армейцы пока идут на привычном четвертом месте, на которое опустились, выпав из лидирующей тройки, как и «Краснодар», из-за плохих результатов после зимней паузы. При Гончаренко ЦСКА, который уже возглавил Ивица Олич, на этом отрезке потерпел три поражения в четырех турах.

При этом оговорка насчет дефицита ресурсов уже, видимо, утратила прежнюю актуальность.

После годичной давности перехода клуба под контроль ВЭБ.РФ с ними у него, кажется, все в порядке. За две последние трансферные кампании — летнюю и зимнюю — ЦСКА, по данным Transfermarkt, потратил на новичков $32 млн. Больше него (и то отрыв фактически символический) из российских клубов в усиление состава вложил лишь уверенно идущий к третьему подряд чемпионскому титулу «Зенит». В мире по этому показателю ЦСКА очутился на 44-й позиции, оставив позади, например, «Порту», «Марсель», «Лацио» и «Милан». Впрочем, бэкграунд Виктора Гончаренко как раз и намекает на то, что ему, может быть, удобнее трудиться в командах, не разбрасывающихся деньгами ради привлечения готовых звезд. «Краснодар», традиционно старающийся привлечь в основу как можно больше воспитанников собственной академии, в эту категорию вполне вписывается.

Алексей Доспехов