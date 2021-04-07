Марина Литвинович ошиблась с диагнозами

Общественная палата РФ исключила Марину Литвинович из состава ОНК Москвы, контролирующей соблюдение прав человека в местах принудительного содержания. Ей в вину поставили неоднократное нарушение кодекса этики организации и нежелание действовать коллегиально. Всего, утверждают в комиссии, речь идет о 65 эпизодах. Марина Литвинович, однако, считает решение политически мотивированным и намерена обжаловать его в суде. Правозащитница также планирует начать переговоры с несколькими партиями для выдвижения кандидатом в Госдуму.

Во вторник совет ОП РФ проголосовал за досрочное сложение полномочий Марины Литвинович как члена ОНК Москвы. По регламенту, вопросы кадровой политики отнесены к компетенции Общественной палаты. По словам главы комиссии по безопасности ОП Александра Воронцова, он и большинство коллег поддержали соответствующую инициативу ОНК Москвы. «У нас такие решения бывают, к счастью, нечасто,— прокомментировал “Ъ” решение господин Воронцов.— Члену ОНК необходимо следовать трем постулатам: закону, кодексу этики члена наблюдательной комиссии и ее регламенту». Марина Литвинович, уточнил господин Воронцов, неоднократно выходила за пределы установленных полномочий, не согласовывала свои действия с коллегами, а «ОНК — это в первую очередь коллегиальный орган, который к тому же не должен подменять собой другие структуры».

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В минувшую пятницу члены комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК рассмотрели вопрос о выводе Марины Литвинович из состава структуры и представили письменные выводы в ОП. Они заявили, что правозащитница «разгласила тайны следствия» по делу оппозиционерки Любови Соболь в интервью телеканалу «Дождь», навязывала адвоката одному из арестованных, к которому приходила с визитом, и не взяла письменного разрешения о разглашении медицинских диагнозов у арестованного бизнесмена Бориса Шпигеля для интервью “Ъ”.

Госпожа Литвинович называет эти претензии домыслами, а настоящей причиной гонений считает привлечение общественного внимания к условиям, в которых задержанные в ходе несанкционированных протестов в январе 2021 года отбывали административные аресты.

Зампред комиссии по безопасности ОП Александр Холодов в разговоре с “Ъ” выразил «сожаление», что он и большинство коллег «были вынуждены поддержать» предложение об исключении «такого активного члена». По его словам, члены комиссии «старались смотреть, не были ли причины исключения надуманными, но нарушения все же подтвердились», при этом госпожа Литвинович сама «нередко публично критиковала деятельность остальных коллег». «Было бы печально, если бы один человек подставил под удар весь институт ОНК,— заключил господин Холодов.— Для сохранности всей комиссии были вынуждены исключить одного». «Я просил коллег о снисхождении, так как Марина Литвинович — один из самых активных людей в ОНК и такого человека жаль потерять»,— заметил пресс-секретарь и член ОНК Москвы Алексей Мельников.

Зампред ОНК Москвы Николай Зуев рассказал “Ъ”, что Марина Литвинович «с первого дня нарушала кодекс этики, дискредитируя работу ОНК» и за полтора года его коллеги насчитали «65 таких нарушений». «Говорили, что я написал на нее донос, но я в силу возложенных полномочий лишь обнародовал поступившие жалобы». По словам господина Зуева, на Марину Литвинович жаловались как граждане, так и следственные органы, а также сотрудники СИЗО. Первое заявление о «навязывании адвоката подследственному», по словам Николая Зуева, поступило от представителей следствия. А вот «разглашение тайны следствия» в интервью «Дождю» после посещения задержанной Любови Соболь усмотрели, по словам члена ОНК, «возмущенные зрители».

Марина Литвинович рассказала “Ъ”, что узнала об исключении из СМИ, решение ОП считает политическим и не имеющим «объективных оснований»: «Я очень расстроена, потому что от этого решения пострадают тысячи арестованных в Москве, не получив мою поддержку».

По ее словам, за полтора года она навестила 3 тыс. арестантов, добилась медицинских операций для многих заключенных, а в январе снабжала водой и средствами гигиены арестованных протестующих в спецприемнике в Сахарово. Госпожа Литвинович добавила, что намерена оспорить решение в суде, и рассказала о планах выдвигаться в Госдуму. «Если мне не дают защищать заключенных в ОНК, займусь этим как депутат,— говорит правозащитница.— Тема реформирования системы исполнения наказаний стала мне близка, и уже завтра я начну переговоры с рядом партий о своем выдвижении».

По словам Алексея Мельникова, место Марины Литвинович может оставаться вакантным до окончания срока полномочий действующей комиссии. Он также заявил, что инициировал исключение из комиссии еще троих членов — но уже по причине «неисполнения обязанностей»: «Один человек ни разу за полтора года не посетил места заключения, а двое — ходили туда очень редко». Имен господин Мельников «по этическим соображениям» не назвал.

Мария Литвинова